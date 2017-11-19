فتح معبر رفح بالاتجاهين بإشراف السلطة الفلسطينية

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)
فتحت السلطات المصرية أمس معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لمدة ثلاثة أيام للحالات الإنسانية للمرة الأولى منذ تسلم السلطة الفلسطينية المعابر في قطاع غزة من حركة حماس في الأول من نوفمبر.
وأفاد مسؤول فلسطيني في المعبر بأن البوابة المصرية للمعبر «فتحت عند التاسعة صباحاً وسُمح بمرور أكثر من عشر حافلات حتى الظهر». والمعبر مفتوح حتى الخامسة مساء في الاتجاهين، وفي حين لا توجد قيود على دخول العائدين إلى غزة، ويسمح بالمغادرة للمرضى والطلبة وحملة الإقامات والجنسيات الأجنبية والحاصلين على أذونات مصرية خاصة.
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وعبر مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان، خلال مؤتمر صحفي في معبر رفح عن «الشكر لجمهورية مصر العربية والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير المخابرات العامة المصري خالد فوزي، وكل الشعب المصري على فتح المعبر أمام أبناء شعبنا».
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