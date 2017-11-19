علاوي: تغييرات كبيرة بالانتخابات المقبلة ونريد دولة «المواطنة»

باسل الخطيب، وكالات (بغداد، أربيل)

أفاد نائب رئيس الجمهورية العراقي إياد علاوي، أمس، بأن ديون البلاد بلغت 133 مليار دولار، مشيراً إلى أن الانتخابات المقبلة المقررة في 15 مايو المقبل، ستشهد تغييرات كبيرة.

وقال علاوي في تصريح صحفي «الانتخابات المقبلة ستشهد متغيرات كبيرة إن جرت بنزاهة، ولا نقبل بتدخل أي دولة فيها، ونبتغي تحقيق دولة المواطنة التي تقوم على سيادة القانون». وتابع علاوي أن «مديونية العراق بلغت 133 ملياراً، رغم الثروات الكبيرة التي يملكها». وأشار إلى أن هناك «توافقاً غير مستقر بين أميركا وروسيا، كما أن وضع سوريا بدأ يقلق المنطقة، فروسيا متمسكة بوحدة سوريا وتخشى من أن يحدث لها ما حدث للعراق» في إشارة إلى استفتاء كردستان وما أعقبه من تداعيات.

من جانب آخر، اعتبر النائب عن كتلة «الاتحاد الإسلامي» الكردستاني جمال كوجر، أمس أن استقالة حكومة الإقليم ستدخل كردستان في «فراغ سياسي»، مشبهاً استفتاء 25 سبتمبر الماضي بـ «الدستور الذي لا يمكن إلغاؤه أو تعديله إلا باستفتاء شعبي»، واعتبر أن الإصرار على إلغاء نتيجة الاستفتاء، عدم رغبة بالوصول إلى حلول للمشاكل العالقة.

وقال كوجر إن «أي دعوات لاستقالة حكومة إقليم كردستان لن تأخذ صدى، كونها حكومة توافق سياسي تشارك فيها جميع الأحزاب السياسية الرئيسة بالإقليم»، مبينا أن استقالة حكومة الإقليم بالتزامن مع تأجيل انتخاب الحكومة ورئيس إقليم جديد، سيدخل الإقليم في نفق الفراغ السياسي».