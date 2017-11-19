«الوزاري العربي» يبحث اليوم التصدي لتدخلات إيران

القاهرة (وكالات)
يعقد وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اجتماعاً طارئاً لبحث سبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتقويضها للأمن والسلم العربيين.
يأتي الاجتماع بناء على طلب السعودية، وبتأييد من كل من الإمارات والبحرين والكويت، وسيعقد برئاسة محمود علي يوسف، وزير خارجية جيبوتي، الرئيس الحالي للدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب.
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ويلي اجتماع اللجنة، اجتماع تشاوري مغلق لوزراء الخارجية العرب، بحضور الأمين العام، ثم بدء الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزاري.كما سيعقب هذا الاجتماع، اجتماع تشاوري مغلق لوزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود، للتشاور حول مشروع القرار المطروح، وتنسيق المواقف العربية تجاه خطة التحرك العربية المقترحة من قبل اللجنة الوزارية، للتصدي للتدخلات الإيرانية.