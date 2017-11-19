قرقاش يدعو لمسار عربي نحو الاستقرار ببُعد سعودي مصري

أبوظبي (الاتحاد)
دعا معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى توحيد مواقف الدول العربية ضمن مسار عربي يعبر عن خريطة طريق نحو الاستقرار والتنمية، استناداً إلى بُعد سعودي مصري.
وقال معاليه في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، أمس، إن «ترويج البعض لإيران وتركيا وسعي آخرين لتقويض الموقفين السعودي والمصري لا يعدو كونه تشتيتاً للموقف العربي، لا بد من أن نجتمع معاً ضمن مسار عربي يعبر عن خريطة طريق نحو الاستقرار و التنمية».
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وفي تغريدة منفصلة، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن «التجربة أثبتت أن الموقع والحجم يأتي من علاقتك الطبيعية والإيجابية بمحيطك، ودون ذلك تنكشف وتضمحل إلى حجمك الصغير».