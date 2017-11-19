قرقاش يدعو لمسار عربي نحو الاستقرار ببُعد سعودي مصري

أبوظبي (الاتحاد)

دعا معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى توحيد مواقف الدول العربية ضمن مسار عربي يعبر عن خريطة طريق نحو الاستقرار والتنمية، استناداً إلى بُعد سعودي مصري.

وقال معاليه في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، أمس، إن «ترويج البعض لإيران وتركيا وسعي آخرين لتقويض الموقفين السعودي والمصري لا يعدو كونه تشتيتاً للموقف العربي، لا بد من أن نجتمع معاً ضمن مسار عربي يعبر عن خريطة طريق نحو الاستقرار و التنمية».

وشدد معاليه على أن «محاولات تجيير اللغط الذي يحيط بالمنطقة لمصالح ضيقة أو لمصلحة دول إقليمية، يثبت مجدداً ضرورة الخروج بموقف عربي موحد». وتابع: «هناك ضرورة للخروج بموقف عربي يجمعنا ويصون سيادتنا، مثل هذا الموقف لا بد من أن يستند إلى بُعْد سعودي ومصري».

وفي تغريدة منفصلة، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن «التجربة أثبتت أن الموقع والحجم يأتي من علاقتك الطبيعية والإيجابية بمحيطك، ودون ذلك تنكشف وتضمحل إلى حجمك الصغير».