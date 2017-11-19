السيسي: المساس بحصة مصر من النيل «حياة أو موت»

القاهرة (وكالات)

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، من المساس بحصة بلاده من مياه نهر النيل، ووصف المسألة بأنها «حياة أو موت لشعب».

وقال السيسي، في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح مشروعات تنمية بمحافظة كفر الشيخ بدلتا النيل، إنه ما من أحد يمكنه أن «يمس مياه مصر». وأضاف أن مصر تتفهم متطلبات التنمية بإثيوبيا، لكن المسألة تمثل «حياة أو موت لشعب».

وفي الوقت نفسه، حث السيسي المصريين على التقيد بالإرشادات الخاصة باستهلاك المياه في وقت تواجه فيه أكبر الدول العربية سكاناً نقصاً مطرداً فيها بسبب معدل الزيادة السكانية المرتفع.

ورفض السيسي طلب أحد حضور الحفل إعفاء سكان زرعوا محصول الأرز بالمخالفة للتعليمات من غرامات فرضتها الحكومة عليهم.

وذكرت وسائل إعلام رسمية مصرية، الاثنين الماضي، أن أحدث جولة من المفاوضات الجارية حول سد النهضة، والتي عقدت في القاهرة مؤخراً بمشاركة الوزراء المعنيين بالمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، انتهت من دون التوصل إلى توافق حول الأساليب العلمية والنماذج الاسترشادية لعمل المكتب الاستشاري الفرنسي.

وكانت تقارير إعلامية محلية قد أشارت إلى إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي أو إلى الأمم المتحدة. وخاضت مصر وإثيوبيا في السابق حرباً كلامية حول المشروع الذي يتكلف 4 مليارات دولار.

وقالت الحكومة المصرية، إنها تدرس الإجراءات التي يلزم اتخاذها بعد تحفظ أبدته إثيوبيا والسودان على تقرير مبدئي أعده مكتب استشاري فرنسي حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا قرب حدودها مع السودان.

وتخشى مصر، أن يتسبب تشغيل السد الذي سيكتمل بناؤه العام المقبل، في حدوث خفض كبير لكميات المياه التي تصل إليها.