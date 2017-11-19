غارات أميركية على «داعش» في صحراء ليبيا

عواصم (وكالات)
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون»، أن طائرات أميركية من دون طيار نفّذت ضربات جوية على مواقع لتنظيم داعش في صحراء ليبيا أمس الأول، دون أن تحدد المنطقة التي تم فيها القصف.
ونقلت قناة «فوكس نيوز» الأميركية، أمس، عن مسؤول في «البنتاجون»: «إن الغارة التي شنتها طائرات من دون طيار تمت في صحراء وسط ليبيا استهدفت تجمّعا لتنظيم داعش، وأسفرت عن مقتل عدد من عناصره».
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من جانبه، شدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة في مقابلة مع وكالة فرانس برس على أن مستقبل هذا البلد يمر عبر مؤسساته.
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وتابع قائلاً: «لكنّ التحدي ليس في تحقيق كل شيء الآن، بل في فتح الطريق الذي يجب أن تسلكه البلاد حتى تستطيع حقاً أن تقوم بدمج المبادئ المؤسساتية في ثقافتها السياسية».