غارات أميركية على «داعش» في صحراء ليبيا

عواصم (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون»، أن طائرات أميركية من دون طيار نفّذت ضربات جوية على مواقع لتنظيم داعش في صحراء ليبيا أمس الأول، دون أن تحدد المنطقة التي تم فيها القصف.

ونقلت قناة «فوكس نيوز» الأميركية، أمس، عن مسؤول في «البنتاجون»: «إن الغارة التي شنتها طائرات من دون طيار تمت في صحراء وسط ليبيا استهدفت تجمّعا لتنظيم داعش، وأسفرت عن مقتل عدد من عناصره».

وهـذه ليست المرة الأولى التي ينفذ فيها الجيش الأميركي غارات ضد تنظيم داعش في ليبيا منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، حيث شنّت القوات الأميركية نهاية سبتمبر الماضي ضربات جوية دقيقة ضد معسكر لـ«داعش» بالصحراء، ما أدى إلى مقتل 17 من عناصره، وتدمير 3 مركبات تابعة للتنظيم.

من جانبه، شدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة في مقابلة مع وكالة فرانس برس على أن مستقبل هذا البلد يمر عبر مؤسساته.

وقال سلامة، إن «الكلمة الرئيسة لنهجي هي المؤسسات». لكنه اعتبر في الوقت نفسه أنه «من الغباء الاعتقاد بأنه يمكن في سنة أو سنتين أو ثلاث أن تلتئم كل الجراح في البلاد»، مشدداً على أن ذلك «يتطلب من دون شك جيلاً» بأكمله.

وتابع قائلاً: «لكنّ التحدي ليس في تحقيق كل شيء الآن، بل في فتح الطريق الذي يجب أن تسلكه البلاد حتى تستطيع حقاً أن تقوم بدمج المبادئ المؤسساتية في ثقافتها السياسية».