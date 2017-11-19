الحريري إلى بيروت الأربعاء للمشاركة في عيد الاستقلال

عواصم (وكالات)

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري، رسمياً، قراره العودة إلى بيروت الأربعاء المقبل للمشاركة في احتفالات بلاده بتخليد ذكرى عيد الاستقلال. وقال الحريري عقب اختتام محادثات رسمية أجراها في قصر الإليزيه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن مواقفه السياسية سيعلنها خلال عودته إلى بيروت ولقائه الرئيس اللبناني ميشال عون. وكان سعد الحريري قد وصل إلى باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي.

وقال الحريري: «سنناقش استقالتي في لبنان. وسأوضح موقفي من كل القضايا بعد إجراء محادثات مع عون». وأضاف «أنتم تعرفون أنني قدمت استقالتي، ومن هناك إن شاء الله في لبنان نحكي في هذا الموضوع».

وبعد وصوله إلى مطار لوبورجيه في شمال باريس في وقت مبكر أمس، التقى الحريري ماكرون في مقرّ الرئاسة الفرنسية، حيث أجريا محادثات، قبل انضمام زوجتيهما وابن الحريري البكر إليهما على مأدبة الغداء.

وتوجه الحريري بالشكر إلى الرئيس الفرنسي الذي كثف مبادراته للتوصل إلى حل للازمة السياسية في لبنان.