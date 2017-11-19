الميليشيات تفخخ ميناءي الحديدة والصليف

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

شرعت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، في زرع المئات من الألغام في منطقة الصليف التي تضم أحد الموانئ المهمة في محافظة الحديدة غرب اليمن. وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيات الانقلابية زرعت ألغاماً في مساحات تقدر بنحو 50 كم في منطقة الصليف والشريط الساحلي لها، موضحة أن الميليشيات قامت بإغلاق المنطقة وشرعت بزرع تلك المتفجرات، تحسباً لأي اتفاقات أو عمليات عسكرية لاستعادة الشرعية للمنطقة التي تضم ميناء الصليف، أحد الموانئ اليمنية المهمة، والتي تستخدمها الميليشيات لعمليات تهريب الأسلحة القادمة من إيران.

وأضاف أن الميليشيات قامت بتفخيخ السواحل المحيطة بميناء الحديدة، خاصة منطقة الكثيب وسواحل «العلوي» و«الفازة» ومحيط ميناء الحيمة، إلى جانب الساحل المحاذي لمنطقة المغرس بمديرية التحيتا، وكذا السواحل المقابلة لمديرية حيس، موضحاً أن الميليشيات تستخدم قوارب الصيادين لتهريب الأسلحة بهدف التمويه.

وأوضحت مصادر عاملة في جمعيات سمكية أن الميليشيات هددت بتفخيخ مرافئ الصيد في سواحل الحديدة في حال تم رفض استخدام قواربهم لتهريب الأسلحة، مشيرين إلى أن الألغام أضحت منتشرة في السواحل ومياه البحر، وتهدد حياة الصيادين بشكل كبير.

وشنت الميليشيات الانقلابية قصفاً عشوائياً على مساكن المواطنين في منطقة الجوازعة بمديرية القبيطة بمحافظة لحج، وتسبب القصف عن سقوط عدد من الجرحى المدنيين، بينهم نساء وأطفال.