«مبادرات رئيس الدولة» تعتمد مشاريع تنموية بقيمة 200 مليون درهم

أبوظبي (وام)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، عدداً من المشاريع التنموية التي تدعم مسيرة النهضة الشاملة في مختلف مناطق الدولة بقيمة إجمالية تُقدّر بـ 200 مليون درهم.

واعتمدت اللجنة برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، مشروع ربط مستشفى الشيخ خليفة التخصصي بمنظومة الطرق الاتحادية، بتكلفة مقدارها 180 مليون درهم؛ وذلك لتسهيل الوصول إلى مرافق المستشفى.

كما اعتمدت مشاريع تلبي احتياجات مراكز تأهيل أصحاب الهمم التابعة لوزارة تنمية المجتمع، بقيمة إجمالية تُقدّر بعشرة ملايين و619 ألف درهم، تشمل مشروع إنشاء وإنجاز أعمال الصيانة والإضافات لمركز رأس الخيمة لتأهيل أصحاب الهمم، ومشروع إنشاء وإنجاز أعمال الصيانة والإضافات لمركز الفجيرة لتأهيل أصحاب الهمم، ومشروع إنشاء وإنجاز أعمال الصيانة والإضافات لمركز دبا الفجيرة لتأهيل أصحاب الهمم.

واعتمدت اللجنة مشروع تحسينات على وادي شعم بإمارة رأس الخيمة، بقيمة تُقدّر بـمليون و489 ألف درهم.

وتأتي هذه المبادرات في إطار تعزيز البنية التحتية وتطويرها في الدولة، وتوفير مراكز صحية وآمنة لأصحاب الهمم.