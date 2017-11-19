سواريز يقود برشلونة لسحق ليجانيس بـ «الثلاثة»

مدريد (د ب أ)

استعاد المهاجم الأوروجوياني الدولي لويس سواريز ذاكرة التهديف، وهز الشباك بعد صيام عن التهديف لأكثر من شهر كامل، وأحرز هدفين ليقود فريقه برشلونة إلى فوز ثمين 3 /‏‏‏ صفر على مضيفه ليجانيس أمس في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني، والتي شهدت أيضاً فوز خيتافي على ديبورتيفو ألافيس 4 /‏‏‏ 1.

على استاد «بوتاركي» بالعاصمة مدريد، لقن برشلونة مضيفه ليجانيس درساً قاسياً وألحق به هزيمة ثقيلة، حيث تغلب عليه بثلاثية نظيفة ليواصل برشلونة انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي ويحقق الانتصار الحادي عشر من 12 مباراة.

ورفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 34 نقطة، موسعاً الفارق مع فالنسيا صاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط.

وأنهى برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله سواريز في الدقيقة 28، ثم أحرز اللاعب نفسه الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 60، ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف، وأحرز البرازيلي باولينيو الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 90.