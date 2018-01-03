«تراخيص» تُسهل تسديد المدفوعات عبر «دبي الإسلامي»

دبي (الاتحاد)

وقعت دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص»، الذراع التنظيمي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والجهة المسؤولة عن ترخيص وتنظيم الأعمال في مناطق التطوير الخاصة في امارة دبي، اتفاقية مع بنك دبي الإسلامي لتوفير خدمات الدفع الإلكتروني المباشر لعملاء الدائرة عبر القنوات المصرفية الإلكترونية التي يتيحها البنك، ومنها الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيق الهاتف المتحرك، وأجهزة الإيداع النقدي.

وبموجب شروط الاتفاقية يمكن لأكثر من 20 ألف متعامل مع «تراخيص» من تسديد مدفوعاتهم مباشرةً بسرعة ويُسر، من خلال الخدمات المصرفية الذكية التي يوفرها البنك ووحداته المصرفية السريعة دون الحاجة للحضور شخصياً لمراكز الخدمة التابعة لتراخيص.

وأعرب عدنان العبار المدير التنفيذي لـ «تراخيص» عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع بنك دبي الإسلامي، والتي ستتيح لعملاء تراخيص الاستفادة من الخدمات الذكية للبنك في سداد مدفوعاتهم في أي وقت ومن أي مكان، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الدائرة الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال وتعزيز النشاطات الاقتصادية، وتوفير الوقت أمام المستثمرين وأصحاب الرخص.

من جانبه، أكد عمر الهاملي، مدير تنفيذي- الدعم المؤسسي في «تراخيص»، أن الاتفاقية مع بنك دبي الإسلامي، ستثمر عن تسريع خدمات الدفع على العملاء، بعد أن بات بإمكانهم الآن استخدام الخدمات الإلكترونية لبنك دبي الإسلامي من أي جهاز ذكي».