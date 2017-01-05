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الرئيس التنفيذي للبورصة في حوار مع «الاتحاد»:

94 مليار دولار إجمالي القيمة السوقية لـ«ناسداك دبي»
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تاريخ النشر: الخميس 05 يناير 2017

حوار: حسام عبد النبي

حققت القيمة السوقية لبورصة ناسداك دبي، زيادات متواصلة على مدار الأعوام الماضية، لتعكس مكانتها العالمية كأكبر بورصة للصكوك في العالم، حيث زادت من 73 مليار دولار في عام 2014 إلى 87 مليار دولار في عام 2015، ثم إلى 94 مليار دولار في نهاية العام الماضي، حسب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي.

وأكد في حوار مع «الاتحاد»، أن ناسداك دبي حققت عدداً من الإنجازات في عام 2016، أولها النمو الجيد في سوق الصكوك والذي مكنها من الحفاظ على ريادتها العالمية في هذا المجال، وكذا الإطلاق الناجح لسوق العقود المستقبلية بالشراكة مع عدد من المؤسسات المالية وهي شعاع كابيتال، الرمز كابيتال، وشركة أرقام كابيتال، والمجموعة المالية- هيرميس، والمتكاملة للأوراق المالية، ومينا كورب، ومباشر للخدمات المالية، ثم انضمام بنك أبوظبي الوطني في مرحلة لاحقة كصانع للسوق، مشيراً إلى أن ناسداك دبي اجتذبت خلال العام 19 إدراجاً من الصكوك والسندات من المنطقة ومن دول العالم بقيمة 12,75 مليار دولار أميركي.

ارتفاع المؤشر

وعن أداء بورصة ناسداك دبي خلال عام 2016، أكد علي، أن مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» أنهى العام على ارتفاع بنسبة 7,5%، مقارنة بعام 2015.

وذكر أنه منذ إطلاق سوق عقود الأسهم المستقبلية في بداية شهر سبتمبر الماضي ارتفع عدد الشركات التي يجري تداول العقود المستقبلية على أسهمها إلى تسع شركات تعد من الشركات الرائدة والأكثر سيولة في دولة الإمارات وهي الدار العقارية، وأرابتك القابضة، وموانئ دبي العالمية، وبنك دبي الإسلامي، ودبي باركس آند ريزورتس، وإعمار العقارية، ومجموعة اتصالات، بنك أبوظبي التجاري والاتحاد العقارية، منوهاً إلى أن بورصة ناسداك دبي حين أطلقت سوق عقود الأسهم المستقبلية كانت تستهدف الشركات التي تعطي المستثمر فرصة «للتحوط» و«البيع على المكشوف» من أجل تأمين استثماراته، حيث إن سوق عقود الأسهم المستقبلية يمنح المستثمرين فرصاً جديدة مثل القدرة على تحقيق الربح عند ارتفاع أو هبوط أسعار الأسهم، ولافتاً إلى أن الشهور المقبلة ستشهد إجراء التوسع المرحلي بسوق العقود المستقبلية، بما في ذلك العقود المستقبلية والخيارات على أسهم الشركات المدرجة في بورصات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم. ... المزيد
     
 

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