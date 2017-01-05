حوار: حسام عبد النبي

حققت القيمة السوقية لبورصة ناسداك دبي، زيادات متواصلة على مدار الأعوام الماضية، لتعكس مكانتها العالمية كأكبر بورصة للصكوك في العالم، حيث زادت من 73 مليار دولار في عام 2014 إلى 87 مليار دولار في عام 2015، ثم إلى 94 مليار دولار في نهاية العام الماضي، حسب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي.

وأكد في حوار مع «الاتحاد»، أن ناسداك دبي حققت عدداً من الإنجازات في عام 2016، أولها النمو الجيد في سوق الصكوك والذي مكنها من الحفاظ على ريادتها العالمية في هذا المجال، وكذا الإطلاق الناجح لسوق العقود المستقبلية بالشراكة مع عدد من المؤسسات المالية وهي شعاع كابيتال، الرمز كابيتال، وشركة أرقام كابيتال، والمجموعة المالية- هيرميس، والمتكاملة للأوراق المالية، ومينا كورب، ومباشر للخدمات المالية، ثم انضمام بنك أبوظبي الوطني في مرحلة لاحقة كصانع للسوق، مشيراً إلى أن ناسداك دبي اجتذبت خلال العام 19 إدراجاً من الصكوك والسندات من المنطقة ومن دول العالم بقيمة 12,75 مليار دولار أميركي.

ارتفاع المؤشر

وعن أداء بورصة ناسداك دبي خلال عام 2016، أكد علي، أن مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» أنهى العام على ارتفاع بنسبة 7,5%، مقارنة بعام 2015.