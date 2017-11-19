4 ملايين درهم جوائز سباق اليوم الوطني للشراع

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت فتح باب التسجيل لسباق اليوم الوطني للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وتم تحديد أحد يومي الجمعة أو السبت المقبلين لانطلاقة المنافسات وفقاً للأحوال الجوية، ويقام السباق تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ويأتي في إطار مشاركة النادي باحتفالات اليوم الوطني الـ 46، ويعد الجولة الثالثة لفئة 43 قدماً، ورصدت إدارة النادي جوائز مالية قيمة للفائزين بقيمة 4 ملايين درهم، فضلاً على 5 سيارات لأصحاب المراكز الخمسة الأولى.

ويتصدر المحمل «نزاع» الترتيب العام لسباقات فئة 43 قدماً بمجموع 136 نقطة بفارق نقطتين عن «زلزال»، فيما يأتي ثالثاً «غازي» برصيد 131نقطة، أما المركز الرابع فيحتله «عاتي» بـ 129 نقطة وخامساً يأتي «برق» بـ 128 نقطة، ووفقاً لفارق النقاط من المتوقع أن تكون الجولة غاية في الإثارة بهدف المضي قدماً نحو التتويج بلقب الموسم، خاصة أن الفارق بين صاحبي المركز الأول والخامس 8 نقاط فقط.

من جانبه، أكد أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أن إقامة سباق اليوم الوطني تأتي في إطار حرص النادي الدائم على المشاركة في كل الأحداث الوطنية العزيزة على قلوب الجميع، وقال: «فئة 43 قدماً تعد واحدة من أهم فئات الشراع التراثي، ومن هذا المنطلق تم اختيارها لتكون احتفالية النادي باليوم الوطني»، وأوضح أن التواجد في هذا المحفل الوطني واجب على كل مؤسسة رياضية وكل فرد يعيش على أرض هذا الوطن الذي أعطى للجميع الكثير.

وشدد على أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً خاصاً بالتراث الوطني، وتوفر له كل متطلبات النجاح، لذلك يجب علينا جميعاً التواجد في الاحتفالات الوطنية من خلال إحياء التراث بمثل هذه السباقات الكبرى.

وتوقع الرميثي إقبالاً كبيراً من البحارة بمختلف أنحاء الإمارات للمشاركة والتفاعل في السباق، فضلاً عن السعي نحو تأكيد الذات من جانب المنافسين على صدارة الترتيب العام لهذه الفئة، وتوقع أن يصل عدد البحارة المشاركين إلى أكثر من 1500 بحار بمجموع 100 محمل شراعي.

وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع في هذا الحدث، مؤكداً أن النادي أعد العدة لخروج السباق بالشكل الذي يليق بالاحتفالية الوطنية الكبرى، وفما يخص توقيت إقامة السباق قال: هناك تنسيق تام بين النادي وهيئة الأرصاد الجوية، وسوف يتم اختيار أحد يومي الجمعة أو السبت لإقامة المنافسات.

كما أعلن الرميثي عن عقد مجموعة من الاجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية الشريكة للتنسيق التام فيما بينها لانطلاقة السباق والتأكيد على جاهزية كل الأمور.