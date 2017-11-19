رسالة وفاء

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو استكمال الاستعدادات اللازمة لانطلاق النسخة الثالثة من بطولة الشهيد يومي الجمعة والسبت المقبلين في «مبادلة أرينا» ضمن أجندة الموسم الرياضي 2017 – 2018، للمساهمة في تكريس ذكرى الشهداء، وتخليد تضحياتهم، وفاءً وعرفاناً لعطائهم وبذلهم.

وتفتح البطولة أبوابها أمام المواهب الصاعدة من أبناء وبنات الوطن تحت سن 18 سنة للتسجيل في مختلف الفئات العمرية من البراعم والأطفال والأشبال والناشئين، حيث سيتم تخصيص اليوم الأول من البطولة حصرياً للاعبات من الفتيات، بينما سيتمكن اللاعبون البنين من المنافسة خلال ثاني أيام البطولة. وسيجري تتويج الفائزين بعد نهاية المنافسات الخاصة بكل فئة لتكريم أصحاب المراكز الأولى، حيث تسعى البطولة إلى تسليط الضوء على المواهب الصاعدة ومنحهم الفرصة اللازمة لاكتساب الخبرة وتطوير أدائهم.

وشهدت البطولة منذ فتح باب التسجيل مطلع أكتوبر الماضي إقبالاً غير مسبوق من اللاعبين واللاعبات من أبناء الدولة، الأمر الذي يعكس حرصاً شديداً على المشاركة, لما تحمله هذه الفعالية من قيم وطنية تتضمن الولاء والاعتزاز والفخر.

وأكد عبدالمنعم السيد الهاشمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للجو جيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، أن بطولة الشهيد تتخطى كونها مجرد فعالية رياضية، فهي احتفاء بأبنائنا الذين جادوا بأرواحهم في سبيل رفعة وطننا الغالي، وبأسرهم الذين لم يبخلوا بحياة أبنائهم للحفاظ على أمن واستقرار الدولة، وكانوا ولا يزالون رمزاً ودليلاً على المعدن الأصيل لأبناء الإمارات.