بلدية دبي تسيطر على ألقاب السباحة

رضا سليم (دبي)

أحرزت اليازية علي مبارك لاعبة بلدية دبي المركز الأول في مسابقة السباحة للمواطنات لمسافة 25 متر حرة، التي أقيمت أمس الأول بمسبح الوصل ضمن منافسات، دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» التي تختتم السبت المقبل وتنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، ونجحت اليازية في تحقيق الصدارة بعدما قطعت المسافة في زمن قدره (17.93) ثانية، وسط مشاركة 40 سباحة إماراتية من 15 مؤسسة، وجاءت في المركز الثاني هنا مسعود عبدالله من حكومة دبي الذكية، وسجلت (18:27) ثانية، فيما حصلت على المركز الثالث جواهر عبيد الشامسي من النيابة العامة، وسجلت (18:45) ثانية.

أما في مسابقة السباحة للمقيمات، فقد تصدرت المركز الأول فيرينا دي سلفا من مؤسسة دبي للمرأة، وقطعت المسافة في زمن قدره (14:49) ثانية، وسط مشاركة 22 سباحة من 11 جنسية، يمثلن 8 مؤسسات، فيما سيطرت بلدية دبي على المركزين الثاني والثالث بعدما أحرزت ايماكويوليت سانشيز المركز الثاني وسجلت (15:19) ثانية، ونال المركز الثالث بيفيرلي ماي دوروكا وسجلت (15:96) ثانية.

من ناحية أخرى، يقام اليوم الدور قبل النهائي لمنافسات الكرة الطائرة، بصالة دبي ستارز بالمزهر، حيث يلتقي ديوا متصدر المجموعة الأولى مع دبي التعليمية وصيف المجموعة الثانية وفي المباراة الثانية يلتقي هيئة الطرق أول الثاني مع النيابة العامة ثاني الأولى.

وفي منافسات كرة اليد، يلتقي اليوم هيئة الطرق مع ديوا ومواجهة عاصفة بين النيابة العامة حامل اللقب وبلدية دبي، وتتصدر النيابة العامة قمة الترتيب برصيد 6 نقاط، وديوا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط وبلدية دبي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط وهيئة الطرق في المركز الرابع برصيد 4 نقاط وورشة حكومة دبي في المركز الخامس والأخير برصيد 3 نقاط.