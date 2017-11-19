تيتان يقبض على لقب بطولة اليوم الوطني للمصارعة

أبوظبي (الاتحاد)

قبض فريق أكاديمية تيتان أبوظبي على لقب بطولة اليوم الوطني لناشئي المصارعة، أولى مسابقات الموسم الجديد، التي نظمها اتحاد المصارعة والجودو بصالة الاتحاد الرئيسية أمس الأول، بمشاركة 8 فرق هي بجانب الفريق المتوج، نادي الفجيرة للفنون القتالية، مركز الأنصاري بالشارقة، الرازي دبي، أكاديمية المستقبل الدولية بالعين، كلباء، نادي تراث الإمارات، المدرسة الأميركية.

وبعد تنافس قوي في 10 أوزان بين 200 لاعب مثلوا الفرق الثمانية، ووسط حضور كبير من اللاعبين والمدربين والعائلات، تمكن فريق أكاديمية تيتان من إنهاء البطولة في المركز الأول برصيد 73 نقطه، وحصاده 5 ميداليات ذهبية، بلاعبيه يوسف سيف في وزن 45 كجم، وأحمد جاسم في وزن 55، وسلطان الثميري في وزن 71، وبلال نور في وزن80، ومحمد الكعبي في وزن تحت 60 كجم.

وقدم لاعبو تيتان مستويات عالية في البطولة التي شهدت تنافساً كبيراً في استهلال موسم اللعبة وكشفت عن العديد من المواهب المميزة بين الناشئين.

وحل نادي الفجيرة للفنون القتالية في المركز الثاني برصيد 61 نقطة، بعد أن جمع ذهبيتين و4 ميداليات فضية و 3 برونزيات، حيث نال كل من سعود خميس ومحمد مشيل، ذهبيتي وزني تحت 48 و65 كجم، وذهب المركز الثالث لفريق مركز الشارقة برصيد 38 نقطه بواقع ذهبية واحدة، كانت من نصيب عبد الوارث عبد القادر في وزن تحت 110 كجم، بجانب 3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية. وفي المركز الرابع حل فريق الرازي من دبي برصيد 27 نقطة، وبالمركز الخامس فريق أكاديمية المستقبل بالعين برصيد26 نقطه، وجاء فِي المركز السادس فريق كلباء برصيد22 نقطه، واحتل فريق نادي تراث الإمارات المركز السابع، وحل فريق المدرسة الأميركية في المركز الثامن. وفي ختام البطولة قام ياسر بومجيد مشرف المصارعة بالاتحاد، بحضور عدد من الإداريين وأولياء الأمور والمدربين وفي مقدمتهم مدرب المنتخب الوطني شعبان السيد، بتتويج الفائزين من اللاعبين والفرق.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، بالبداية الناجحة للجنة المصارعة من خلال البطولة، التي مثلت باكورة نشاط لعبة المصارعة لهذا الموسم والذي يتضمن العديد من البطولات والدورات والورش المحلية، بجانب المشاركات الخارجية التي اعتمدها مجلس إدارة الاتحاد في ظل استراتيجية الاتحاد لموسم 2018، بما يسهم في تحقيق المصارعة طفرة كبيرة انطلاقاً من قطاع الناشئين والأشبال.

وذكر أن البطولة الافتتاحية قدمت العديد من المواهب الذين تم رصدهم من قبل لجنة المنتخبات الوطنية لدخول المعسكر المقترح في شهر ديسمبر المقبل في أبوظبي، والذي ينتقل بعد ذلك إلى الفجيرة.