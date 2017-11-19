بيلاروسيا بطل كأس رئيس الدولة لهوكي الجليد

مصطفى الديب (أبوظبي)

توج فريق الرئيس البيلاروسي بطلاً لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لهوكي الجليد، التي اختتمت مساء أمس الأول بصالة التزلج بمدينة زايد الرياضية، وتفوق الفريق البيلاروسي على ستورمز أبوظبي في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

حضر النهائي معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات الجليدية، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وهامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الجليدية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمهتمين باللعبة، إضافة إلى حضور جماهيري مميز في مدرجات صالة أبوظبي للتزلج.

وجاء اللقاء النهائي حماسياً للغاية، ورغم تقدم الفريق البيلاروسي بهدفين في الشوط الأول، فإن ستورمز أبوظبي أهدر فرصاً عديدة أمام حارس الضيوف الذي صال وجال خلال اللقاء، وهاجم ستورمز بشراسة بغية التعويض في الحصتين الثانية والثالثة، إلا أن تألق الحارس المنافس حال دون ذلك، في حين نجح الضيوف في التعامل مع المرتدات ببراعة وسجلوا هدفين إضافيين، وقبل النهاية بدقائق وفي الشوط الثالث والأخير سجل ستورمز هدف الشرف، لينتهي اللقاء بفوز فريق الرئيس البيلاروسي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وكانت البطولة قد انطلقت منذ أربعة أيام بمشاركة ست فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين، وتألق كل من ستورمز أبوظبي وبيلاروسيا في تصدر المجموعتين والوصول للنهائي عن جدارة.‬‬‬