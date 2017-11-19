حتا يفاجئ العين.. وبني ياس يعبر الجزيرة

دبي (الاتحاد)

فجر حتا مفاجأة في دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة بفوزه الماراثوني على العين حامل اللقب 2/‏‏3 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول بصالة الظهرة ضمن الجولة الثانية للمسابقة ليلحق الهزيمة الثانية بالزعيم والذي خسر ضربة البداية أمام بني ياس ليمارس حتا هوايته في إسقاط الكبار بصالة مدرسة الظهرة.

نتيجة المباراة رفعت الرصيد الحتاوي إلى 3 نقاط والبنفسج إلى نقطتين.

وحقق بني ياس فوزه الثاني على التوالي بعد نجاحه في تخطي عقبة «فخر أبوظبي» بنتيجة 1/‏‏3 معززا فوزه الاستهلالي على العين في الجولة الأولى رافعا رصيده إلى 5 نقاط بينما تجمد الرصيد الجزراوي عند نقطة يتيمة بعد خسارته الماراثونية أمام النصر وبني ياس.

كما تذوق شباب الأهلي - دبي حلاوة فوزه الثاني على التوالي بعبوره عجمان بنتيجة صفر/‏‏3 ليرفع الفريق رصيده إلى 5 نقاط معززا فوزه الماراثوني على حتا في الجولة الأولى ليتساوى الثلاثي شباب الأهلي وبني ياس والنصر في النقاط حيث لكل منهما 5 نقاط مع الأفضلية في الأشواط إلى الأول مما جعل الصراع على الصدارة ثلاثيا ومن المتوقع أن تفض الجولة المقبلة يوم الجمعة المقبل الشراكة حيث يلتقي العين مع شباب الأهلي، بينما يواجه بني ياس الأصفر الوصلاوي فيما يقابل النصر فريق عجمان.

وبالصالة الزرقاء حقق النصر فوزا مهما على الوصل بنتيجة 1/‏‏3 ليصطاد العميد جميع عصافير المباراة بحجر واحد تخطى عقبة الإمبراطور رغم أنه يلعب بالمواطنين بسبب غياب الأجنبي ماركو والذي أوقفته لجنة الأحداث لمباراة في اجتماعها الأخير ليرفع الفريق رصيده إلى 5 نقاط حصل عليها بالفوز في مباراتين على حساب الجزيرة بعد لقاء ماراثوني في الجولة الأولى ثم عبور الأصفر الوصلاوي في «الثانية» فيما تجمد الوصل عند نقطة واحدة.

وتنطلق الجولة الثالثة يوم الجمعة المقبل ب 4 مباريات مهمة العين مع شباب الأهلي في مباراة ستحدد معالم الصدارة والجزيرة مع حتا فيما يحل بني ياس ضيفا على الوصل وعجمان ضيفا على النصر.