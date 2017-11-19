حتا يفاجئ العين.. وبني ياس يعبر الجزيرة

دبي (الاتحاد)
فجر حتا مفاجأة في دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة بفوزه الماراثوني على العين حامل اللقب 2/3 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول بصالة الظهرة ضمن الجولة الثانية للمسابقة ليلحق الهزيمة الثانية بالزعيم والذي خسر ضربة البداية أمام بني ياس ليمارس حتا هوايته في إسقاط الكبار بصالة مدرسة الظهرة.
نتيجة المباراة رفعت الرصيد الحتاوي إلى 3 نقاط والبنفسج إلى نقطتين.
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كما تذوق شباب الأهلي - دبي حلاوة فوزه الثاني على التوالي بعبوره عجمان بنتيجة صفر/3 ليرفع الفريق رصيده إلى 5 نقاط معززا فوزه الماراثوني على حتا في الجولة الأولى ليتساوى الثلاثي شباب الأهلي وبني ياس والنصر في النقاط حيث لكل منهما 5 نقاط مع الأفضلية في الأشواط إلى الأول مما جعل الصراع على الصدارة ثلاثيا ومن المتوقع أن تفض الجولة المقبلة يوم الجمعة المقبل الشراكة حيث يلتقي العين مع شباب الأهلي، بينما يواجه بني ياس الأصفر الوصلاوي فيما يقابل النصر فريق عجمان.
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وتنطلق الجولة الثالثة يوم الجمعة المقبل ب 4 مباريات مهمة العين مع شباب الأهلي في مباراة ستحدد معالم الصدارة والجزيرة مع حتا فيما يحل بني ياس ضيفا على الوصل وعجمان ضيفا على النصر.