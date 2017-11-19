الظالعي يخوض انتخابات رجبي آسيا على منصب الرئيس

رضا سليم (دبي)

يخوض قيس الظالعي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي رئيس الاتحاد العربي للرجبي انتخابات الاتحاد الآسيوي للعبة على منصب الرئيس، في اجتماع الجمعية العمومية الذي يعقد اليوم في هونج كونج، والذي سيشهد انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد، وينافسه آغا حسين رئيس الاتحاد الهندي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، ويضم الاتحاد 31 دولة من بينها 26 دولة يحق التصويت.

ويعد الظالعي أصغر مرشح «33 عاماً» تقدم لخوض الانتخابات على منصب الرئيس، ويطمح ابن الإمارات لقيادة القارة الصفراء خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأكد قيس الظالعي أن رئاسة القارة الصفراء هدفه، ليكون أول رئيس عربي خليجي للرجبي وأصغر رئيس لاتحاد قاري في تاريخ اللعبة، وأن نسبة نجاحه كبيرة، وقال: أسعى بكل قوة للمنصب من أجل وضع رجبي الإمارات في المقدمة، خلال الفترة الماضية ومن بوابة عملي أميناً عاماً للاتحاد الآسيوي فتحت قنوات اتصال مع كل الاتحادات الآسيوية، ولدي برنامجا طموحا يغير شكل الرجبي ليس فقط على المستوى الآسيوي بل العالمي أيضاً خاصة أنه سيقود آسيا إلى الصدارة العالمية.

وأضاف: المناصب الإدارية القارية والدولية لا تقل أهمية عن تحقيق إنجاز في أية بطولة لأن وجود إماراتي على رأس الهرم الآسيوي له معان كثيرة ودلالات والإمارات قادرة بأبنائها أن تقود العالم، ويشكل وجودي في رئاسة الاتحاد الآسيوي أهمية كبيرة في تطوير الرجبي الإماراتي من خلال العلاقات مع المنتخبات القوية وجلبها إلى الدول لعمل معسكرات في دبي وأبوظبي واللعب مع منتخباتنا، وهو ما يرفع مستواهم الفني.

وأوضح أنه قام بجولة طويلة بين الاتحادات الآسيوية من أجل عرض برنامجه الانتخابي الذي يتضمن تطوير الرجبي في آسيا، وهناك اتجاه لعمل بطولة للأندية الآسيوية وأيضاً اطلاق مسابقة قارية مجمعة للمنتخبات على غرار كرة القدم بدلاً من تقسم القارة إلى مناطق، بجانب الاهتمام بالجانب التسويقي ولعل ما قمنا به في الاتحاد الإماراتي من تجربة التسويق حصل على إعجاب الجميع.