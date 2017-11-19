برين في المركز الرابع ولوفيفر سابعاً

كوفس هاربر (الاتحاد)

أنهى فريق سيتروين توتال أبوظبي العالمي منافسات اليوم الثاني من رالي أستراليا، الجولة الأخيرة من البطولة، محتلاً المركز الرابع مع الآيرلندي كريج برين وملاحه سكوت مارتن على متن سيتروين سي 3 دبليو.آر. سي، في حين تقدم زميلهما في الفريق الأحمر الفرنسي ستيفان لوفيفر إلى المركز السابع في الترتيب العام المؤقت مع الملاح جابان مورو.

أما السائق الأول في فريق أبوظبي كريس ميك، فكان قد اضطر للانسحاب من ثاني أيام الرالي وتحديداً بعد المرحلة الـ12، حيث تضرر جهاز التعليق الخلفي الأيمن ولكنه أكد عودته لاستئناف منافسات اليوم الأخير تحت مظلة قانون الرالي 2 الذي يتيح الفرصة للسائق المنسحب للعودة إلى الرالي ولكن مع إضافة غرامة زمنية على توقيته الكلي لكل مرحلة لا ينطلق فيها.

الجدير بالذكر أن كريس ميك كان قد سجل انطلاقة متميزة في اليوم الأول، محتلاً المركز الثاني حتى المرحلة الثامنة التي تراجع فيها إلى المركز الثالث في الترتيب العام، وقال: «سرعتنا كانت ممتازة وأنا سعيد جداً بتأدية السيارة، ولكن الخطأ الذي ارتكبته عند أحد المنعطفات كلفني نحو 12 ثانية، وبالتالي فقدت فرصة تصدر الرالي».

وعن اليوم الثاني أضاف ميك: «تراجعنا في البداية إلى المركز الرابع ولكن استعدنا المركز الثالث في المرحلة العاشرة. انطلقنا في المرحلة 12 واصطدمت الجهة الخلفية اليمنى للسيارة بحافة الجسر وبعدها لم تكن السيارة تتجاوب معنا كما ينبغي، شعرت أن شيئاً ما قد كسر.. ليتبين لاحقاً أن ذراع التعليق الخلفي الأيمن قد تضرر. سنتابع الرالي حسب قانون الرالي 2 في اليوم الأخير».

يتألف رالي أستراليا من 21 مرحلة ترابية/‏ حصوية بطول كلي يبلغ 947.55 كلم منها 318.33 كلم مراحل خاصة بالسرعة.