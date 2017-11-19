قارب شرطة دبي يخطف لقب 30×30



تاريخ النشر: الأحد 19 نوفمبر 2017 دبي (الاتحاد) حقق قارب القيادة العامة لشرطة دبي الذي يحمل الرقم 39 إنجازاً فريداً في أول مشاركة له في موسم رياضة قوارب التجديف المحلية 30 قدماً مع ختام سباقات بطولة دبي 2017-2018، ليتوج بطلاً للموسم بجدارة بعدما نجح طاقمه بقيادة النوخذة محمد إسماعيل مشموم الفلاسي في الفوز في الشوط الأول، الذي حمل اللون الأصفر، وأقيم السباق ضمن مبادرة تحدي اللياقة 30×30. وابتسمت فصول الشوط الثاني في الجولة المثيرة، الذي حمل اللون البرتقالي إلى طاقم القارب الزعابي 8 لمالكه النوخذة سيف حامد سيف الزعابي، الذي ظفر بالمركز الأول متقدماً على باقي القوارب المشاركة في الشوط الذي احتسبت فيه نتائج 10 قوارب فقط من 21 قارباً شاركت بسبب عدم الالتزام بالوقوف بالصورة الصحيحة بين عوامات خط البداية، الأمر الذي استدعى اللجنة المنظمة لإعادة الانطلاقة مرة أخرى. وشهد الميناء السياحي أمس الأول تظاهرة رياضية بحرية تراثية بمشاركة 42 قارباً على متنها ما يزيد على 450 فرداً جسدوا ملحمة الماضي لمسافة تصل إلى ثلاثة كيلومترات.