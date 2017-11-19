«تحدي دبي للياقة» يودع الفعاليات بـ99 ساعة

رضا سليم (دبي)

أسدل الستار عن مبادرة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على مدار شهر، في خطوة تهدف إلى جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسةً للرياضة على مستوى العالم، وهي المبادرة التي تفاعلت معها جميع الجنسيات المقيمة على أرض الدولة، كما تفاعلت معها جميع إمارات الدولة وأقامت الأنشطة والفعاليات في المدارس والدوائر الحكومية والخاصة والأندية.

ولم يكن أمس ختام التحدي، بل بداية حقيقية لممارسة الأفراد والعائلات للنشاط البدني بشكل يومي، حيث كان المغزى من المبادرة، الاستمرار في ممارسة الرياضة في كل الألعاب، وأيضاً التمرينات البدنية، والحرص على حياة صحية دون مشاكل، وهو ما نجحت فيه المبادرة على مدار 30 يوماً، ووصلت الرسالة إلى جميع البيوت داخل المجتمع الإماراتي، وبات الأب والأم يمارسان الرياضة مع أولادهما، وشهدت المبادرة على مدار شهر 99 ساعة من الفعاليات في 5 مهرجانات، حيث أقيمت على مدار 11 يوماً بمعدل يومين في كل مهرجان وكل يوم 9 ساعات من الفعاليات، باستثناء المهرجان الرابع في برج بارك الذي زاد يوماً خصص للسيدات.

وشهد يوم أمس ختام المهرجان الخامس والأخير من المبادرة، بمنطقة دبي فستيفال سيتي، حيث تفاعل الجمهور مع الأنشطة الممتعة، بما في ذلك الزومبا، وعرض مهارات كرة القدم الحرة «فري ستايل»، وعروض الباليه، واليوجا، وكرة الطاولة، والتدريبات الرياضية، وجلسات تدريبية خاصة، كما تفاعل الجمهور على المسرح الرئيس مع جميع الفقرات التي قدمها المشاركون، واستمتع الأطفال بممارسة اللياقة البدنية في منطقة الألعاب بجانب سباق الدراجات للصغار، وتحولت منطقة فستيفال ستي إلى ملتقى عائلي كبير لممارسة اللياقة البدنية.

وامتدت الفعاليات على مدار 9 ساعات، ليودع الجمهور التحدي الذي استمر على مدار شهر وتنقل بين مناطق دبي، وكانت له ردود فعل في مختلف إمارات الدولة، ومارس الجمهور عدداً كبيراً من الألعاب، منها الكريكيت الشاطئية، وركوب الدراجات، وكرة القدم، والرياضات الجماعية، والمشي، واليوجا، وغيرها الكثير.