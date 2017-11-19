سيتي يدعم صدارة «البريميرليج» بثنائية في شباك ليستر

لندن (د ب أ)

عزز مانشستر سيتي صدارته لقمة الدوري الإنجليزي، بالفوز على ليستر سيتي 2/‏‏‏‏ صفر أمس في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي، حيث رفع رصيده إلى 34 نقطة، وواصل مسيرته المميزة في «البريميرليج» هذا الموسم تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا.

أحرز هدفي سيتي جابرييل خيسوس في الدقيقة 45، وكيفين دي بروين في الدقيقة 49، وكان «البلو مون» هو الأفضل والأكثر سيطرة على معظم فترات اللقاء، ليبقى الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في واحدة فقط على ملعبه مع إيفرتون.

وعاد إلى صفوف سيتي قائده البلجيكي فانسان كومباني بعد غياب طويل لإصابة في الساق، وأطلق سيتي الرصاصة الأولى قبل نهاية الشوط الأول بعد هجمة رائعة وصلت فيها الكرة إلى الإسباني دافيد سيلفا داخل المنطقة ليمررها باتجاه البرازيلي جابريال جيزوس أمام المرمى، فتابعها بسهولة في شباك الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل.

وحسم البلجيكي المتألق كيفن دي بروين المباراة في مطلع الشوط الثاني، بتسديدة يسارية رائعة من خارج المنطقة سكنت شباك ليستر، لكن النقطة السوداء الوحيدة كانت خسارة سيتي لجهود مدافعه جون ستونز اثر تمزق في العضلة الخلفية والتي ستبعده على الأرجح لأربعة أسابيع على الأقل.