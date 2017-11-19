اليماحي: العنصر البشري أهم من تقنية «حكم الفيديو»

معتصم عبدالله (دبي)

أكد محمد عبيد اليماحي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام، أهمية العنصر البشري في قطاع الحكام، مشدداً على أن التطبيق المرتقب لتجربة «حكم الفيديو» في مباريات دوري الخليج العربي، بداية من الدور الثاني، استحدث بالأساس لمساعدة الحكام، وقال: الهدف الأساسي لاستخدام تقنية حكم الفيديو، هو الارتقاء بأداء الحكام، وليس تقليل نسبة الأخطاء فقط، وذلك من خلال الزوايا الصعبة التي تكشفها التقنية. وكانت مباراة الوصل أمام ضيفه الظفرة أمس الأول شهدت التجربة الثانية لتقنية «حكم الفيديو» في الملاعب المحلية، بعد نهائي كأس الخليج العربي في الموسم الماضي، تمهيداً للتطبيق الرسمي مطلع الدور الثاني لدوري الخليج العربي.

وأضاف اليماحي: سعينا لتجهيز كل الحكام لاستخدام التقنية الجديدة، خلال المعسكر التحضيري قبل انطلاقة الموسم الحالي، واستمرت الترتيبات من خلال ورشة العمل الأخيرة بمشاركة السويسري بوساكا المدير الفني للحكام بالاتحاد الدولي، والذي شجع كثيراً على تطبيق التجربة، في إطار الارتقاء بأداء قضاة الملاعب. ونوه اليماحي إلى أن انسجام تطبيق تقنية الفيديو في دورينا