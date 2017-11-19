الحمرية يتصدر بنقطة مسافي وفارق الأهداف

فيصل النقبي (الفجيرة)

لم ينجح الحمرية في الحفاظ على تقدمه بملعبه وخرج بنقطة التعادل أمام مسافي في ختام الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى، وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لهدف ليرفع

الحمرية رصيده إلى النقطة السابعة في صدارة البطولة بفارق الأهداف عن اتحاد كلباء.

وتميز أداء الحمرية بالثقة والهدوء وفرض سيطرته على أحداث الشوط الأول عن طريق كامل شافني الذي بذل جهدا كبيرا في وسط الملعب ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة18، واصطدمت محاولات مسافي عن طريق يالي جوني ببراعة محمد سعيد حارس الحمرية، قبل نهاية الشوط الأول نجح سعيد البدواوي حارس مسافي في إنقاذ مرماه من تسديدة كامل شافني التي اصطدمت بالقائم.

ومع بداية الشوط الثاني اهدر مسافي فرصة التعادل، عندما أنفرد السنغالي يالي جوني وسدد في المرمى الخالي من حارسه، إلا أن المدافع خيري خلفان أبعدها لركنية في اللحظات الأخيرة.

ويهدر البرازيلي ماركوس فرصة الهدف الثاني للحمرية في الدقيقة 52، وتمر الدقائق ويلغي الحكم المساعد هدفا لمسافي في الدقيقة 76 بداعي التسلل، حتى جاءت الدقيقة 81 لتشهد هدف التعادل لمسافي عن طريق البديل سالم راشد لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لهدف.

وشهد اللقاء الذي جمع العربي مع العروبة، الكثير من الإثارة والحماس والأهداف وانتهى بالتعادل 3-3، وتقدم العربي في الشوط الأول بهدفين دون مقابل عن طريق محمد الحمادي في الدقيقة 25، والايفواري ابراهيما دياكيه في الدقيقة 43.

وقلب العروبة الطاولة على العربي في الشوط الثاني بثلاثة أهداف بعد أن اجرى المدرب تغييرات مؤثرة غيرت وجه اللقاء، وجاء الهدف الأول عن طريق نواف مبارك، ثم أضاف الكاميروني هنري تنساما هدفين في الدقائق 71 و78 ليستعيد العروبة توازنه ويقترب من النقاط الثلاث، ولكن سدريك محترف العربي كان له رأيا آخر وسجل التعادل في الوقت بدل الضائع.

وفي مصفوت حقق أصحاب الأرض الانتصار الأول هذا الموسم على خورفكان بهدفين لهدف، وتقدم الضيوف بهدف عكسي عن طريق حمد البلوشي في الدقيقة 17، وتعادل مصفوت بهدف فاتري ساخي في الدقيقة31، وفي الشوط الثاني تقدم مصفوت بالهدف الثاني عن طريق سلطان الشحي مدافع خورفكان في مرماه بالدقيقة 79، ليتعرض خورفكان لخسارته الأولى هذا الموسم.