«الملك» يبتسم بـ «3 وجوه جديدة»

علي معالي (الشارقة)

فرض محمد جابر ومحمد إبراهيم وعبدالله غانم الذين دفع بهم عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة للمرة الأولى، منذ توليه المهمة، أنفسهم على مباراة عجمان أمس الأول، وأثبتوا جدارتهم في تعويض الغيابات، سواء في الدفاع أو الهجوم، وقيادة «الملك» إلى حصد 3 نقاط غالية، بعد تنفيذ الأدوار المطلوبة منهم بكفاءة.

وعاد «الملك» مبتسماً من ملعب «البرتقالي»، بعد أن رجحت كفته بهدف المهاجم محمد إبراهيم الذي شارك بدلاً من عمر جمعة ربيع في آخر 24 دقيقة، كما شهدت المباراة اعتماد العنبري للمرة الأولى على الثنائي محمد جابر وعبدالله غانم في «قلب الدفاع»، لعدم مشاركة الأسترالي رايان ماك جوان، وقرار المدرب صائب تماماً عندما وضع رايان خارج التشكيلة، لأن اللاعب يشعر بالإرهاق، نتيجة رحلة العودة الطويلة من أستراليا، عقب مباراة منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم «روسيا 2018»، كما أن الدفع به يقتل روح الحماس، خاصة أن جابر وغانم بذلا جهداً كبيراً خلال الفترة الماضية، والالتزام التام في التدريبات، وقدما مباراة جيدة أمام الوحدة، في كأس الخليج العربي، والتي منحت الثقة للاعبين خاصة الثلاثي، وتأكد ذلك في لقاء عجمان أمس الأول.

ونجح محمد إبراهيم بعد غياب 329 يوماً في استعادة ذاكرة التهديف في الدوري، وتعود آخر «بصمة» مع الشباب في شباك الوحدة يوم 23 ديسمبر 2016، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وعبر محمد إبراهيم أحد أبناء نادي دبي ومن بعده الشباب، قبل أن يستقر في «بلاط الملك»، عن سعادته بالهدف، وسارع بعده إلى تقبيل رأس العنبري، وعن هذه «اللفتة» قال: العنبري مدرب رائع، ويعرف كيف يستخرج أفضل طاقة لدى اللاعبين، وتوظيفهم داخل الملعب، وفرض علينا جميعاً النظام الذي يجعلنا نحترم اللعبة وأنفسنا وتاريخ الشارقة الكبير، ليس هذا فحسب، بل يدفعنا كثيراً إلى كيفية إسعاد جمهورنا الذي يقف خلف الفريق في «السراء والضراء».