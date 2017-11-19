حميد يوسف: الأهداف المبكرة وراء توازن الأداء

دبي (الاتحاد)

ذكر حميد يوسف، مدير فريق الوصل، أن النجاح في تسجيل هدفين في الشوط الأول مهدا الطريق أمام انتصار «الأصفر»، في مباراة مهمة وصعبة، وقال: خضنا الشوط الثاني بتوازن أكبر، في ظل النتيجة الإيجابية خلال الشوط الأول، قبل أن ينجح كايو في قتل المباراة بتسجيل الهدف الثالث.

وأضاف معلقاً على الغياب القسري للاعب الوسط عبدالله النقبي بداعي شروط الإعارة أمام فريقه السابق: الجهاز الفني يحرص على تجهيز جميع اللاعبين، خاصة على مستوى عناصر «الدكة»، وأعتقد أن الفريق قدم مروداً إيجابياً رغم غياب النقبي، لافتاً إلى اهتمام الجهاز الفني بكل اللاعبين دون استثناء.

ولفت يوسف إلى أن الفوز على الظفرة بثلاثية، لا يقلل من قوة المنافس الذي عانى موجة من الإصابات حرمته الاستفادة من أكثر من عنصر أساسي في تشكيلة الفريق، وقال: أعتقد أن الغيابات المتعددة في الظفرة أحدثت خللاً على مستوى الأداء، وسيكون الفريق مؤهلاً للعودة بشكل أفضل، حال اكتمال صفوفه.

وحول المباراة المقبلة أمام عجمان، قال: من المهم أن نسعى لخدمة أنفسنا دون النظر إلى نتائج بقية الفريق، ونمنح كل مباراة درجة الأهمية المطلوبة، سواء لعبنا في زعبيل أو خارج قواعدنا، وأعتقد أن اكتمال الصفوف في المباراة المقبلة سيكون عاملاً مساعداً لتقديم الأفضل.