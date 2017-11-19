سالم حسن: دعم على مستوى الأجانب في «الميركاتو»

دبي (الاتحاد)

كشف سالم حسن، مدير فريق الظفرة، عن الرغبة الجادة في تدعيم الصفوف على مستوى الأجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، موضحاً أن الجولات الثماني الماضية مثلت فترة كافية لتقييم اللاعبين وتحديد الاحتياجات المطلوبة، بالتشاور مع الجهاز الفني، وتضم قائمة أجانب الظفرة حالياً الرباعي العراقي مهند كرار، البرازيلي ألميدا، الفرنسي عادل هرماش، والمغربي عصام العدوة.

وأضاف حسن معلقاً على الخسارة أمام الوصل: الظروف التي يمر بها الفريق لم تمنعه من الوصول إلى المنطقة الدفاعية للوصل المنافس على صدارة الترتيب في أكثر من مرة، وأعتقد أن الفعالية الهجومية أبرز ما ينقص الظفرة لتحقيق نتيجة إيجابية.

وعبر حسن عن رضائهم على أداء اللاعبين رغم الخسارة، وأوضح: بالتأكيد الخسارة بثلاثية نتيجة ليست جيدة، ولكننا في المقابل راضون عن مردود اللاعبين، عكس مباراة العين في كأس الخليج العربي، والتي غابت خلالها ردة الفعل من اللاعبين، ليتكبد الفريق خسارة قاسية بسباعية.

وذكر مدير فريق الظفرة أن قرار إدارة النادي، بإقالة الإيطالي جابريال المدرب المساعد للفريق الأول، جاءت عطفاً على نتيجة الخسارة القاسية أمام العين، وتابع: رغبتنا في تقديم أداء أفضل، جعلتنا نمنح الفرصة للمدرب الإيطالي المساعد بالتشاور مع المدير الفني قويض، واختلاف الآراء استدعى إقالة المدرب المساعد، لافتاً إلى أن الجهاز الإداري لام اللاعبين على غياب ردة الفعل المناسبة في مباراة العين، قبل أن يتغير الواقع نحو الأفضل في مباراة أمس الأول أمام الوصل.