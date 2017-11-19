قائد شرطة عجمان: منارة لإلهام الأجيال

عجمان (وام)

قال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، إن افتتاح متحف اللوفر في إمارة أبوظبي يشكل إنجازاً تاريخياً مشهوداً يضاف إلى سلسلة إنجازات دولة الإمارات التي يُشهد لها بالإبداع والابتكار منذ ولادتها.

وأشاد بالجهود الجبارة التي بذلتها القيادة الحكيمة في إتمام هذا المتحف الذي يمثل أيقونةً للإبداع ومنارةً تستلهم منها الأجيال أروع الأمثلة في التقدم والازدهار، وإن دولة الإمارات لتفخر بما تمتلكه من موروث تاريخي وحضاري غني يبعث على الاعتزاز بهويتها وتاريخها بينما تسير بخطى واثقة وحثيثة نحو مستقبل واعد.

وأضاف النعيمي: إن متحف اللوفر أبوظبي الذي يضم بين أروقته أعمالاً وتحفاً من جميع أنحاء العالم يمثل روح التعددية الثقافية والحضارية بمعروضاته التي تنتمي إلى مختلف ثقافات العالم، وهو ثمرٌة طيبةٌ وأيقونةٌ لامعة لجهود ورؤية قيادة حكيمة تسعى بكل جهودها لإثبات أحقية دولة الإمارات لتكون أفضل دولة في العالم بتميزها وازدهارها. وأكد أن الجهود الجبارة العظيمة التي بذلت لتعزيز البيئة الثقافية النشطة تعد رافداً مهماً من روافد تطوير مجتمع حيوي وعصري يُشار إليه بالتنوع والتناغم، ليكون متحف اللوفر أبوظبي أحد الإنجازات المشهود لها بروعة التصميم ودقة الإنجاز، ومصدراً حياّ تستلهم منه الأجيال القادمة رؤية القيادة الحكيمة ودورها في التميز والإبداع، ويسهمون في تحقيق مزيدٍ من التقدم والازدهار لدولتنا الحبيبة.