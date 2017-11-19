«الطفلان المتصارعان».. كل تأويل محتمل

أبوظبي (الاتحاد)
هذه اللوحة التي تحضر في متحف اللوفر أبوظبي بتوقيع الرسام الفرنسي بول غوغان، هي في حقيقتها تنتسب إلى بول غوغان الأول. أي إلى الرسام الذي نشأ في أحضان المدرسة الانطباعية قبل أن يهجرها إلى عالم آخر، إلى مدارس اصطرعت في داخله فكريا ونفسيا، لتفرج عن مكنونها في لوحات تنتمي إلى بول غوغان الثاني. أي إلى الرسام الذي غادر مسقط رأسه فرنسا متقصّيا نزعاته ما وراء المحيط.
لوحة بول غوغان في اللوفر أبوظبي تحمل عنوان «الطفلان المتصارعان» وهي ألوان زيتية على قماش (الكانفاس)، بقياسات 93.0 x 73.0 سم، 121.0 x 101.2 x 9.5 سم، وأنجزها في يوليو عام 1888.
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هذا التأويل للوحة غوغان «الطفلان المتصارعان» قد يكون حقيقيا أو لا يكون. قد يوافق عليه الرسام نفسه أو يناقضه. فهو التقط مشهدا من محيطه، ونقله إلى لوحته بكل التأويلات التي تفترضها أو تقترحها المدرسة الانطباعية. هكذا حام غوغان حول موضوعه، مترصدا الحركة دون أن تعنيه أبدا خفاياها. وهو ما سيدعو غوغان لاحقا إلى أن يتخلى عن نفسه، عن غوغان الأول، مسيّرا بالاختيار أو بالتلبية لنداء خفي، بحثا عن غوغان الثاني.
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ويمكن القول، إن انتقالات غوغان كوّنت شخصيته الفكرية والأسلوبية، التي باتت تتجاوز حدود المكان والزمان إلى محاولة التوليف بين الحضارات المتباعدة، منتقلا من التخيّل المحض إلى محاولة التجسيد. ويؤكد العديد من النقّاد أن أجمل لوحات الرسام الفرنسي تعود إلى الفترة التي قضاها في جزر المارتينيك، قبل أن يستقر في جزيرة تاهيتي لمدة عشر سنوات من 1891 وحتى 1900.