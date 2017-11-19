دراسة تتوقع ارتفاع عدد المصابين بالسكري الى 2.2 مليون شخص بحلول 2040

سامي عبد الرؤوف (دبي)

توقعت دراسة حديثة أجرتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن يرتفع عدد المصابين بمرض السكري في الدولة، ليصل إلى 2.2 مليون شخص بحلول عام 2040، مرجعة ذلك إلى الزيادة المطردة في عدد السكان، وهو ما يعني أن هذه الزيادة في أعداد المصابين لا تعني زيادة في نسبة الإصابة بالدولة.

وأكدت الدراسة التي حصلت عليها «الاتحاد»، أن الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، تشكل نقطة تحول لتوسيع نطاق رعاية مرضى السكري على مستوى الرعاية الأولية وتتضمن مجموعة من المؤشرات طويلة الأجل، مع التركيز على الأولويات الوطنية بما في ذلك رعاية مرض السكري الرامية إلى الحد من انتشار المرض والوفيات بنسبة 30% بحلول عام 2021.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي أجريت لمدة عام ونصف على 12296 من المرضى المصابين بالأمراض غير السارية المراجعين لمراكز الرعاية الصحية الأولية، ان 89% من هؤلاء المرضى مواطنون، و11% من المقيمين، و68% من الإناث، وبالتالي كانت نسبة الذكور 32%، وبلغ متوسط العمر لهؤلاء المرضى 58.9 سنة.

وتبين من النتائج، ان 49.6% من المرضى الذين شملتهم الدراسة، مصابون بداء السكري، و43.3% لديهم ارتفاع ضغط الدم، وبعض الأشخاص مصابين بالمرضين معا (السكري والضغط)، وكان مؤشر كتلة الجسم فوق المعدل العادي في 82% من المرضى المسجلين. من بين المرضى المسجلين، وهو ما يعني ان الغالبية من المرضى تعاني من زيادة في الوزن.