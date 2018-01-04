36 جامعة تتنافس على جوائز «أبنية الطاقة الشمسية» في دبي

دبي (الاتحاد)

يتنافس 21 فريقاً من 36 جامعة يمثلون 15 دولة في «‬المسابقة ‬العالمية ‬للجامعات ‬لتصميم ‬الأبنية ‬المعتمدة ‬على ‬الطاقة ‬الشمسية ‬في ‬الشرق ‬الأوسط»، التي تستضيفها دبي ‬في ‬نوفمبر ‬2018، و‬تعد ‬المسابقة هي الأكبر ‬والأكثر ‬منافسة ‬وتحدياً ‬بين ‬الجامعات ‬العالمية.

و‬تستضيف ‬دبي ‬دورتين ‬متتاليتين ‬من ‬المسابقة ‬في ‬2018 ‬و2020، ‬تزامناً ‬مع ‬استضافة ‬معرض ‬إكسبو ‬الدولي ‬2020 ‬في ‬دبي. ‬وتتنافس ‬الفرق ‬المشاركة ‬في ‬تصميم، ‬وبناء، ‬وتشغيل ‬نماذج ‬مستدامة ‬لبيوت ‬تعمل ‬بالطاقة ‬الشمسية، ‬وتتميز ‬بالكفاءة ‬من ‬حيث ‬التكلفة ‬واستهلاك ‬الطاقة، ‬مع ‬التركيز ‬على ‬الحفاظ ‬على ‬البيئة، ‬ومراعاة ‬الظروف ‬المناخية ‬للمنطقة.

وتُنظم المسابقة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالشراكة بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي مع وزارة الطاقة الأميركية، وستُمنح الفرق الفائزة في الدورة الأولى من المسابقة جوائز نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر من 10 ملايين درهم، بما يعادل 2.5 مليون دولار.

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «إن اهتمام دبي باستضافة هذه المسابقة العالمية يعكس إدراكها لأهمية الاستدامة البيئية في تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة للحفاظ على حق الأجيال القادمة في التمتع ببيئة نظيفة وصحية وآمنة، وإيمانها بأهمية الاستثمار في الابتكار الذي تضعه الإمارات على قائمة أولوياتها».