مختبر الفحص المركزي يحصل على الاعتماد العالمي «ILAC»

أبوظبي (وام)

حصل مختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة- الجهة المسؤولة عن تطوير البنية التحتية للجودة- على الاعتماد الدولي من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC.

ويكون مختبر الفحص المركزي- بهذا الاعتماد- جهة ذات فحوصات معتمدة من جهات عالمية ورقابية يتم الاعتماد على نتائجه في جميع دول العالم بناء على الاتفاقات المبنية على قبول نتائج المختبرات المعتمدة عند التصدير أو إعادة التصدير كما هو متبع في منظمة التجارة العالمية بشأن سلامة المنتجات.

وقال محمد هلال البلوشي مدير إدارة الاتصال والتسويق في المجلس: «إن الاعتماد يعد إضافة جديدة إلى إنجازات مختبر الفحص المركزي بعد حصوله على الاعتماد الدولي العريق من هيئة الاعتماد البريطانية «يوكاس» واعتماده من وزارة الزراعة الإندونيسية كمختبر مرجعي في الإمارة».

وأضاف أن مختبر الفحص المركزي يسعى من خلال استراتيجيته ليكون مرجعاً إقليمياً وعالمياً عبر بناء وتطوير قدرات فحص معترف بها عالمياً، مشيراً إلى أن هذا الاعتماد يؤكد كفاءة المختبر واستعداده لتقديم خدمات وفق أعلى المعايير العالمية.