«الشارقة لريادة الأعمال» يجمع 1500 مستثمر لتمكين مشروعات الشباب

الشارقة (الاتحاد)

ينظم مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، خلال الفترة 21-22 نوفمبر الجاري، في نادي الشارقة للجولف والرماية. ويعد المهرجان، الذي يقام تحت شعار «أيقظ روحك الريادية»، الفعالية الأكبر الخاصة بريادة الأعمال في دولة الإمارات، إذ يشارك فيها أكثر من 1500 متخصص من مختلف دول العالم، ما بين رواد أعمال، وشركاء حكوميين، ومستثمرين محتملين، ومهتمين بالقطاع، الذين سيتمكنون من طرح رؤاهم وتبادل خبراتهم من خلال ورش عمل وندوات متخصصة، بهدف تمكين الشباب من وضع أفكارهم التجارية موضع التنفيذ، والانطلاق بها نحو تأسيس أعمالهم ومشاريعهم، في إطار مستقبل واعد لها وللقطاع. ويسلط المهرجان الضوء على عدد من أبرز المواضيع المتعلقة بريادة الأعمال، ومنها الابتكار في ريادة الأعمال، وريادة الأعمال الاجتماعية، والاقتصاد الإبداعي، ومستقبل التقنية، والتقنيات المالية «فينتيك». ويشارك في الحدث أكثر من 80 متحدثاً بارزاً، يتقدمهم محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، والدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وخالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة للبيئة «بيئة»، وفادي غندور، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ومضة»، وبدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، فيما يشارك بالمهرجان 60 مشروعاً من بين أفضل الشركات الناشئة بالمنطقة.

80 متحدثاً

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) «حققت إمارة الشارقة خلال الأعوام الماضية إنجازات كبيرة وواعدة في دعمها المستمر لريادة الأعمال، لأن التنمية الحقيقية تتجسد برعاية الشباب وتمكينهم، لاسيما على الصعيد الاقتصادي». وأضافت أن «الشارقة انتقلت خلال الفترة الماضية بسرعة من مرحلة الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مرحلة التمكين، وكان للمراكز المتخصصة بريادة الأعمال، مثل مركز شراع، دور محوري في تجسيد الأفكار التجارية للشباب من أبناء وبنات الإمارات، واقعاً ملموساً نعايشه على هيئة مشاريع ناجحة، وها هي الشارقة تحتضن اليوم مقرات أكثر من 55 ألف شركة، تشهد نمواً في ظل بيئة محفزة وصديقة للأعمال».

وتابعت الشيخة بدور القاسمي «يشكل مهرجان الشارقة لريادة الأعمال منصة تجمع نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال الشباب من مختلف أنحاء العالم وجهاً لوجه، لمناقشة الأفكار الإبداعية الشبابية، والبحث عن من يتبناها ويمولها من الشركات والمستثمرين، لتحويلها إلى مشاريع تجارية متميزة». وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية:«تحتضن الإمارات الكثير من المواهب الواعدة، وتبرز من هذا المنطلق أهمية مهرجان الشارقة لريادة الأعمال كمنطلق لهم نحو التعريف بأفكارهم ومشاريعهم، وبالتالي لعب دور أكثر فعالية في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وخاصة عبر التركيز على المشاريع التكنولوجية المبتكرة».