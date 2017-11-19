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تعمل على زيادة حصتها في الأسواق الأميركية والأوروبية والهند

دول التعاون تستحوذ على %70 من منتجات «تالكس» خلال 2017
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تاريخ النشر: الأحد 19 نوفمبر 2017

حوار - بسام عبدالسميع

استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على 70% من منتجات شركة الطويلة لسحب الألمنيوم «تالكس» خلال العام الحالي، فيما تعمل الشركة على زيادة حصتها في الأسواق الأميركية والأوروبية وأستراليا والهند خلال 2018، بحسب ستيليانوس سوكتوريدس المدير العام للشركة. وكشف سوكتوريدس في حوار مع «الاتحاد»، أمس، عن إطلاق الشركة المعالجات الميكانيكية (المصقولة والناعمة) المصنوعة من الألمنيوم الذي يصل طوله إلى 14.2 متر، وهي عمليات جديدة تمكن من صقل الألمنيوم، وبالتالي إنتاج الألمنيوم المصقول ذي اللمعة أو الألمنيوم المطفي، وهو توسع جديد غير متواجد بالعديد من الشركات بالدولة،

مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية للشركة سترتفع إلى 50 ألف طن متري من خامات الألمنيوم المسحوب و45 ألف طن من خام الألمنيوم، وذكر أن إنشاء «تالكس» في العام 2011، تم بمحاصصة بين «صناعات» و«الخليج للسحب»، بهدف تنويع اقتصاد أبوظبي وإقامة مركز عالمي متميز لسحب الألمنيوم في الإمارة.

كما أن «تالكس» أول مشروع للصناعات الثانوية للألمنيوم يتم إنشاؤه في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، ويختص بسكب الألمنيوم وسحبه، وتوفر «كيزاد» مرافق لوجستية ترفع من قدرات الصناعة في المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة.

وأكد سعي الشركة لتقديم حلول متكاملة للعملاء، ومواكبة التغيرات مع استخدام أفضل التكنولوجيا المتاحة حول العالم، لافتاً إلى أن منتجات الشركة، تستهدف أن تكون مرجعاً في دولة الإمارات كمصنع يتميز بكفاءة استهلاك الطاقة وكمصنع سحب ألمنيوم صديق للبيئة.

وأوضح، أن الشركة هي إحدى شركات «صناعات» والتي تنفذ رؤية صناعية متكاملة تتوافق مع رؤية أبوظبي 2030، وبالتالي (تالكس) جزء من تلك الرؤية، ولذلك فهي تقدم مساهمة صغيرة ولكنها مهمة في الصناعة بأبو ظبي، مشيراً إلى أن «تالكس» تقدم منتجات وخدمات مختلفة لمجموعة واسعة من القطاعات الصناعية، وتدعم مشاريعها لتحسين أداء منتجاتها وهياكلها وكفاءتها وقدرتها التنافسية. ... المزيد
     
 

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