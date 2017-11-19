اتحاد مصارف الإمارات يكشف النقاب عن الهوية الجديدة لعلامته التجارية

أبوظبي (الاتحاد)
أطلق اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 48 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، الهوية الجديدة لعلامته التجارية. وبإلهام من تراث الدولة الغني بالخط العربي الأصيل، يحتفي الشعار الجديد بنجاح وتقدم وتميز البلاد لتصبح مركزاً مالياً مزدهراً في المنطقة، مع تسليط الضوء على عناصر التعاون والتضامن والاتحاد بين الإمارات السبع لبذل جهود منسقة لصياغة مستقبل هذا القطاع الحيوي ومصلحة البلد ككل.
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وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات «جنباً إلى جنب مع النمو والتحول الذي مرت به دولة الإمارات لتصبح وجهة رائدة متقدمة للمال والأعمال، فقد تطور دورنا في القطاع المصرفي في الدولة بشكل كبير على مر السنين. وتبرهن هوية علامتنا التجارية الجديدة، والتي تم تصميمها تحت شعار تحقيق التقدم عبر الاتحاد، على مدى التزامنا الراسخ بأن نكون صوتاً واحداً ناطقاً بلسان القطاع، والتركيز على المساهمة الحقيقية للقطاع المصرفي في تحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة والازدهار والتميز في الدولة».
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ويعد القطاع المصرفي أحد أبرز القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وله دور أساسي في دفع عجلة النمو للاقتصاد والازدهار والمساهمة في تنمية المجتمع. وتعزيز التمكين من خلال التقدم والريادة، فإن الاتحاد يقوم بتحفيز القطاع المصرفي للمضي قدماً وبلوغ آفاق جديدة، وذلك من خلال دعم الارتقاء بمعايير هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتمكين البنوك من تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.