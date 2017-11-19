مريم الزعابي مهندسة حماية المنشآت بالتقنيات والأجهزة الذكية

حاتم فاروق (أبوظبي)

بعد تخرجها في كلية الهندسة ومرور أربع سنوات على التحاقها بالعمل في شركة «أدنوك البحرية»، نجحت مريم الزعابي في ابتكار نظام تدقيق على المنشآت دون تدخل بشري، خصوصاً في الأماكن الخطرة التي تتطلب عمل فحوصات نظرية وميدانية بصورة مستدامة، لتنهي بذلك الكثير من المخاطر التي قد يتعرض لها العاملون في هذا المجال، إضافة إلى توفير الجهد والوقت والمال.

وتقول المهندسة مريم الزعابي، إن نظام التدقيق المتكامل على المنشآت الحيوية يعد من الأجهزة الذكية التي تتم الاستعانة بها من خلال برنامج على الحاسب الآلي، مؤكدة أن الأجهزة يتم تركيبها على طائرات مستقلة من دون طيار وذاتية القيادة تقوم بعمليات الفحص والتدقيق في المواقع والمنشآت في كثير من القطاعات الاقتصادية المهمة مثل قطاع النفط والغاز، فضلاً عن قطاع الطيران، حيث يتم تجميع البيانات ونقلها مباشره إلى البرنامج ليعرض جميع النتائج بدقة متناهية في وقت مثالي.

وتابعت الزعابي: «باستخدام هذه الأجهزة لن تكون المنشآت الحيوية في أي حاجة لتواجد المهندسين والعاملين في الأماكن الخطرة لعمل الفحوصات النظرية والميدانية، وبالتالي سوف تنتهي الكثير من المخاطر التي قد يتعرض لها هؤلاء العاملون، إضافة إلى ذلك سوف يوفر هذا الابتكار الكثير من الجهد والوقت وكذلك المال، حيث إن الأجهزة في مشروع الابتكار تستطيع تغطية المهمة في وقت قصير جداً مقارنة بالطريقة الحالية».

وفيما يتعلق ببداية فكرة المشروع، قالت مريم الزعابي: «أعمل موظفة في شركة «أدنوك البحرية»، وجزء من مسؤولتي المهنية هو إجراء الفحوصات النظرية والميدانية، وكنت دائماً أطمح لإيجاد حل أكثر سرعة وسهولة وأفضل دقة من تواجد العاملين في المنشآت لعمل الفحوصات بشكل يدوي».