«أراضي دبي» تحدث مؤشر بدل الإيجارات

دبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تحديث مؤشر بدل الإيجارات لسنة 2018، وأكدت أن التحديث الجديد يشمل جميع العقارات السكنية والتجارية والصناعية في إمارة دبي.
واعتمد المتخصصون في أراضي دبي على آليات مدروسة للقيام بعملية التحديث الجديدة، حيث تم اللجوء إلى قراءة متوسطات بيانات عقود الإيجار المسجلة على النظام الخاص بتسجيل عقود الإيجار «إيجاري»، إضافة إلى بيانات العقارات والوحدات المسجلة في قاعدة بيانات الدائرة.
|
وقال محمد يحيى، نائب رئيس قطاع شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يقوم المؤشر على أساس احتساب الزيادة على القيم الإيجارية، بما يعكس متوسط الإيجارات للمنطقة، والقيمة الإيجارية لعقود الإيجار المسجلة، والعقارات المعروضة للتأجير. إن تحديث مؤشر بدل الإيجارات مرة واحدة في السنة، يساعدنا على ترسيخ مبدأ الشفافية في التعاملات الإيجارية لمختلف العقارات المتاحة للتأجير في جميع أنحاء الإمارة، ما يحدّ النزاعات، خاصة على ضوء وجود مرجع يمكن للجميع الاستناد إليه».
|
وكان المرسوم ذاته حدد زيادة قدرها 10% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية، إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 21% و30% عن متوسط أجر المثل، وزيادة قدرها 15% إذا كان إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 31% و40% عن متوسط أجر المثل، فيما تبلغ الزيادة 20% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية، إذا قل بدل إيجارها بنسبة تزيد على 40% عن متوسط أجر المثل.
وبما أن المؤشر يساعد في تحقيق الشفافية والاقتراب من العوامل الواقعية التي يمكن تضمينها في المؤشر، فإنه يحظى بالقبول بين مختلف الأطراف. في الوقت ذاته، يعتبر الربط بين المؤشر والتصنيف من العوامل الإيجابية، من خلال توضيح نوع وتصنيف العين المؤجرة بين المؤجر والمستأجر، للحد من النزاعات.