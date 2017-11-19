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«الدار» توفر طرق سداد ميسرة بالمشروع

إقبال على مبيعات المرحلة الثانية من «وترز إج» بجزيرة ياس
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تاريخ النشر: الأحد 19 نوفمبر 2017

سيد الحجار (أبوظبي)

أطلقت شركة الدار العقارية، أمس، مبيعات المرحلة الثانية والنهائية من مشروع «وترز أج» بجزيرة ياس، والتي تضم 340 شقة سكنية، حيث شهد مركز مبيعات الدار بجزيرة ياس إقبالا ملحوظا من العملاء الراغبين في شراء الوحدات السكنية المناسبة لذوي الدخل المتوسط.

وتبدأ أسعار الأستوديو بالمشروع من 480 ألف درهم، والشقق ذات الغرفة الواحدة من 780 ألف درهم، والغرفتين 1,1 مليون درهم، والثلاث غرف من 1,65 مليون درهم، ويمتد المشروع على مساحة تطوير تبلغ 252 ألف متر مربع.

وبلغت نسبة الأستوديوهات بالمرحلة الثانية 17%، والشقق ذات الغرفة 42%، والغرفتين 33%، والثلاث غرف 8%.

ويتألف مشروع «وترز إج» من 2255 وحدة سكنية ضمن 13 مبنى سكنياً بتكلفة إجمالية تبلغ 2.4 مليار درهم.

وضمن استراتيجية الدار العقارية لزيادة إيراداتها المتكررة، قامت «الدار» بتخصيص عدد من الوحدات في المشروع ضمن محفظتها السكنية المخصصة للتأجير، حيث يبلغ عدد الوحدات المتاحة للبيع 892 وحدة، أما عدد الوحدات المملوكة للدار 1363 وحدة. ... المزيد
     
 

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