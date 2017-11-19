«تنظيم الاتصالات» تستعرض إنجازات ومشاريع «لجنة حواء»

دبي (الاتحاد)

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أمس، عن عدد من المبادرات والمشروعات التي أنجزتها لجنة حواء منذ مطلع العام الجاري، والتي غطت مجالات عدة تنوعت بين الثقافي والرياضي والترفيهي والعائلي والاجتماعي والخيري وتكريس مفاهيم السعادة والإيجابية والتوازن بين الجنسين. وبلغ إجمالي عدد المبادرات التي نفذتها اللجنة خلال هذا العام 30 مبادرة مع وجود العديد قيد التنفيذ وسيتم الانتهاء منها بنهاية العام.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات «تحظى المرأة باهتمام خاص من صناع القرار في الإمارات نظراً لأهمية الدور الذي تقوم به على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. واستطاعت المرأة الإماراتية إثبات كفاءتها وجدارتها في مختلف ميادين العمل، الأمر الذي مكنها من الوصول إلى أعلى المناصب القيادية على المستويين المحلي والدولي، الأمر الذي يشكل مدعاة فخر لنا جميعاً».

بدورها، قالت أحلام عبد الرحمن الفيل، مديرة إدارة الاتصال المؤسسي في الهيئة ورئيسة لجنة «حواء»: «جاءت فكرة تأسيس اللجنة بتوجيهات من القيادة العليا في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إيمانا منها بدور المرأة ومساهمتها في تطوير العمل بكافة المجالات لتحفيز الكوادر البشرية النسائية على مواصلة التميّز المهني وخلق بيئة عمل منتجة ومشجعة على الإبداع والابتكار وضمان أعلى مستويات السعادة للموظفات، وبهدف إتاحة الفرصة لمناقشة واستعراض القضايا التي تهم المرأة. وقد قمنا بتكوين مجموعة من فرق العمل التي تتولى تنفيذ العديد من المبادرات وورش العمل التي تصب في خدمة تمكين وتطوير المرأة مهنيا واجتماعيا. ونود الإشارة إلى وجود قيادة لهذه اللجنة ويتم اتخاذ القرارات فيها بالتشاور، ونتطلع خلال ما تبقى من هذا العام إلى تمكين المرأة في الهيئة ودعمها للوصول إلى مناصب قيادية والمساهمة بشكل أكبر في عملية اتخاذ وصنع القرار».

وتتولى اللجنة إعداد منهجية موثقة وواضحة تبين رؤية ورسالة وأهداف وأطر عمل اللجنة وتعميمها على موظفي الهيئة ونشر الوعي بنطاق عمل اللجنة وأهدافها، وإعداد البرامج التوعوية، وتنظيم الندوات والدورات النسائية في مختلف المجالات المتعلقة بعمل المرأة، وتنظيم وإعداد البرامج لتفعيل المشاركة في الاحتفالات والمناسبات المتعلقة بالمرأة، وإنشاء قنوات اتصال سريعة مع المنظمات أو الجمعيات المحلية أو الدولية لتبادل المعلومات والخبرات.