«ستراتا» تسلّم أول شحنة رفارف داخلية لطائرات «إيرباص A350»

أبوظبي (الاتحاد)

سلمت شركة «ستراتا للتصنيع» أول شحنة رفارف داخلية لأجنحة طائرات إيرباص «A350-900» إلى شركة «إيرباص». وجاء الإعلان خلال فعاليات معرض دبي للطيران.

وقال إسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا: «تسليم أول شحنة من الرفارف الداخلية لأجنحة طائرات إيرباص «A350-900» إلى خط التجميع النهائي لشركة إيرباص بمدينة تولوز الفرنسية، سيعزز مكانة ستراتا كمورد من الفئة الأولى لإيرباص، كما نحتفل اليوم بمرور 9 سنوات على الشراكة الوثيقة مع إيرباص، وهي الشراكة التي تستند إلى القيم المشتركة وتسعى إلى تلبية الطلب العالمي المستمر على الطائرات التجارية».

وأضاف عبدالله: «تستثمر ستراتا حالياً في أساليب وطرق مبتكرة لإنتاج هذه المكونات، بما في ذلك آلية وضع طبقات المواد المركبة على قوالب التصنيع واستخدام مثبتات قابلة للتكيف مع قطع الأجزاء المختلفة في آلات القص والتشذيب، لتطوير قدرات موظفينا وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً في قطاع صناعة الطيران».

وكانت «إيرباص» اختارت ستراتا في عام 2015 لتصنيع الرفارف الداخلية لأجنحة طائرات إيرباص A350-900. وتقع الرفارف الداخلية على الحافة الخلفية لأجنحة الطائرات بالقرب من موقع التحام الجناح بهيكل الطائرة، حيث تساهم في زيادة قوة الرفع لضمان ثبات الطائرة مع ميلان هيكلها عن المحور الأفقي إلى الأعلى أو الأسفل عند الإقلاع والهبوط بسرعة منخفضة.