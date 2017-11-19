المنطقة الحرة لجبل علي تسهل %30 من تجارة فرنسا مع الإمارات

دبي (الاتحاد)
أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على أهمية تطوير العلاقات التجارية بين الإمارات وجمهورية فرنسا بصفتها شريكاً فاعلاً في بناء علاقات استراتيجية مستدامة طويلة الأمد ومثمرة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.
وشدد ابن سليم على دور ميناء جبل علي والمنطقة الحرة في تسهيل حركة التجارة بين الدول الإقليمية وفرنسا بصفتها منصة لوجستية تمكن الشركات الفرنسية من دخول مختلف الأسواق مشيراً إلى أن الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدولة مؤخراً ستعمل على تقوية أواصر التعاون في مختلف المجالات بين الدولتين.
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وأضاف ابن سليم «وتمثل فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين للإمارات بين دول الاتحاد الأوروبي في حين تعد الإمارات أحد أهم الشركاء التجاريين لفرنسا في المنطقة وهو ما تترجمه المعدلات المتنامية لحجم التجارة الخارجية بين البلدين إذ سجل التبادل التجاري غير النفطي نحو 5.1 مليار دولار في 2016 كما عززت الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين في فتح أسواق جديدة أمام صادرات البلدين».
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وأوضح ابن سليم دور موانئ دبي العالمية ومساهماتها الاستثمارية في مجالات التجارة والشحن والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى الحضور القوي الذي تتمتع به موانئ دبي العالمية في فرنسا من خلال ميناءي لو هافر وفوس اللذين يسيطران على حوالى 50% من مجمل مناولة الحاويات الفرنسية.
ويقع ميناء «لو هافر» على الساحل الشمالي لفرنسا وشكل بموقعه المثالي بوابة لباريس والمناطق الصناعية في الشمال في حين تعتبر محطة « تيرمينال دو فرانس» قادرة على مناولة أكبر سفن الحاويات، وتعد المرفق الرئيس «لـموانئ دبي العالمية» في فرنسا.
يذكر أن الإمارات تُعدّ ثاني أكبر مستثمر من مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فرنسا وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخاصة بها 1.13 مليار يورو في عام 2015 أي ما يمثّل 35% تقريبًا من استثمارات بلدان الخليج العربية في فرنسا.