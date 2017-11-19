دبي (الاتحاد)

وقعت الإمارات للشحن الجوي مذكرة تفاهم مع «دبي كوميرسيتي»، لتطوير حلول جديدة لقطاع التجارة الإلكترونية العالمي، حيث بات هذا القطاع أساساً لسوق الشحن الجوي في جميع أنحاء العالم. وتعمل الإمارات للشحن الجوي مع العديد من شركاء إدارة سلسلة التوريد لإيجاد أساليب تسهم في تعزيزه مستقبلاً.

ووقع المذكرة، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، والدكتور محمد الزرعوني، المدير العام لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي،

وقال سلطان: «تنقل الإمارات للشحن الجوي يومياً عدداً كبيراً من شحنات التجارة الإلكترونية كجزء من خدمات الشحن البريدية أو العامة التي توفرها. ونحن ننتقل اليوم إلى المرحلة التالية حيث نتعاون بشكل وثيق مع تجار التجزئة الإلكترونية لكي نوفر خدمات سريعة وذات تكلفة مناسبة».

وأضاف: «تعد دبي كوميرسيتي، الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، منصة مثالية لنا لإيجاد وطرح حلول وتقنيات جديدة تستخدم لتحسين سرعة وكفاءة وأمن شحنات التجارة الإلكترونية».