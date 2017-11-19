دبي (الاتحاد)
وقعت الإمارات للشحن الجوي مذكرة تفاهم مع «دبي كوميرسيتي»، لتطوير حلول جديدة لقطاع التجارة الإلكترونية العالمي، حيث بات هذا القطاع أساساً لسوق الشحن الجوي في جميع أنحاء العالم. وتعمل الإمارات للشحن الجوي مع العديد من شركاء إدارة سلسلة التوريد لإيجاد أساليب تسهم في تعزيزه مستقبلاً.
ووقع المذكرة، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، والدكتور محمد الزرعوني، المدير العام لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي،
|
وأضاف: «تعد دبي كوميرسيتي، الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، منصة مثالية لنا لإيجاد وطرح حلول وتقنيات جديدة تستخدم لتحسين سرعة وكفاءة وأمن شحنات التجارة الإلكترونية».
|