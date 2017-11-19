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الإمارات للشحن الجوي و«كوميرسيتي» يطوران حلولاً جديدة للتجارة الإلكترونية
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تاريخ النشر: الأحد 19 نوفمبر 2017

دبي (الاتحاد)

وقعت الإمارات للشحن الجوي مذكرة تفاهم مع «دبي كوميرسيتي»، لتطوير حلول جديدة لقطاع التجارة الإلكترونية العالمي، حيث بات هذا القطاع أساساً لسوق الشحن الجوي في جميع أنحاء العالم. وتعمل الإمارات للشحن الجوي مع العديد من شركاء إدارة سلسلة التوريد لإيجاد أساليب تسهم في تعزيزه مستقبلاً.

ووقع المذكرة، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، والدكتور محمد الزرعوني، المدير العام لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي،

وقال سلطان: «تنقل الإمارات للشحن الجوي يومياً عدداً كبيراً من شحنات التجارة الإلكترونية كجزء من خدمات الشحن البريدية أو العامة التي توفرها. ونحن ننتقل اليوم إلى المرحلة التالية حيث نتعاون بشكل وثيق مع تجار التجزئة الإلكترونية لكي نوفر خدمات سريعة وذات تكلفة مناسبة».

وأضاف: «تعد دبي كوميرسيتي، الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، منصة مثالية لنا لإيجاد وطرح حلول وتقنيات جديدة تستخدم لتحسين سرعة وكفاءة وأمن شحنات التجارة الإلكترونية».

من جهته، قال الدكتور محمد الزرعوني «يسرنا التعاون مع الإمارات للشحن الجوي، إحدى أكبر ناقلات الشحن في العالم. ونحن واثقون من أن هذا التعاون سوف يشكل دعماً كبيراً لأهدافنا الاستراتيجية في ما يتعلق بجعل دبي كومرسيتي منصة موحدة للخدمات الحكومية والإدارية والجمركية واللوجستية بشكل يسهم في تلبية احتياجات قطاع التجارة الإلكترونية، وذلك تماشياً مع جهود حكومة دبي نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وتوفير تجربة استثنائية للمستثمرين». ... المزيد
     
 

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