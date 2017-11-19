«الأوراق المالية» تتعاون مع «زيروكس» لتطوير نظام جديد للخدمات الأساسية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع اتفاقاً مع شركة «زيروكس» بغرض تطوير نظام جديد للخدمات الأساسية للهيئة، بحيث يغطي كافة الخدمات التي تقدمها قطاعات العمل بالهيئة والإدارات الفنية تحديداً مثل الرقابة والترخيص والإصدار والتنفيذ.

يتم تطوير النظام بوساطة شركة «زيروكس» التي تستعين في إعداده بإحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إعداد هذه الأنظمة وهي شركة «أوبن تيكست» Open Text.

وقال د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة عقب التوقيع على الاتفاق، إن الهيئة تستهدف من إنجاز الاتفاق إعداد نظام متكامل سهل الاستخدام، ويسرع إجراءات العمل بطريقة ابتكارية، بحيث يربط جميع إدارات الهيئة الفنية وغير الفنية من خلال منصة إلكترونية platform واحدة.

وأضاف الزعابي، أن هذه التجربة تعد من التجارب الرائدة وتمثل نقلة نوعية في أسلوب وطريقة تقديم الخدمات التي تقدمها الهيئة؛ حيث يسهل النظام على الشركات عمليات التسجيل والترخيص كما يسرع في إجراءات الإصدار والتسجيل والترخيص وغيرها وإنجاز مختلف الطلبات.

ويتكون النظام من عدة وحدات تخصص كل وحدة منها لإدارة معينة من إدارات الهيئة في الوقت الذي ترتبط فيه بالإدارات الأخرى في نفس الوقت. ومن شأن هذا النظام، على سبيل المثال، تسهيل عمل المفتشين الماليين للهيئة؛ حيث سيكون متاحاً استخدامه من قبلهم في الموقع الذي يقومون فيه بالتفتيش بشكل مباشر on line، كما يمكن مستقبلاً ربط النظام بدوائر وجهات حكومية أخرى بما يتيح تبادل المعلومات مع هذه الجهات بسهولة وسلاسة.