افتتاح أول أكاديمية لقواطع الجبس في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت شركة «جيبسمنا» الإماراتية، المتخصصة في صناعة ألواح الجبس والأسقف المستعارة، أول أكاديمية إماراتية متخصصة من نوعها في المنطقة لتعليم الأسس الفنية لقواطع الجبس والأسقف المستعارة بالمجان في أبوظبي وتستهدف الأكاديمية بالدرجة الأولى نشر المعرفة وحث الكوادر المحلية الشابة لتكون جزءاً من عملية البناء، عبر تواصلها مع الأقسام الهندسية التابعة للجامعات والهيئات الحكومية من ذوات الاختصاص مثل إدارات الدفاع المدني والبلديات، إضافة لوزارة البنية التحتية، وكذلك شريحة واسعة من القطاع الخاص، فضلاً عن استهدافها خريجي كليات الهندسة من طلبة الجامعات الإماراتية.

وتستوعب الأكاديمية 50 متدرباً للفصل الواحد الذي يشمل 4 محاضرات توضيحية عن منشأ المادة وكيفية تصنيعها، إلى جانب ورشة عمل يقوم فيها المتدرب بالقيام بتركيب هذه الأنظمة بنفسه، يصاحبها جولة ميدانية في المصنع للتعرف على آلية الإنتاج، وتستمر الدورة الواحدة لمدة 14 يوماً لتغطية كل أنواع الأنظمة، ويمنح الخريج شهادة من الأكاديمية معتمدة من الشركة المختصة تجعل من الخريج يحظى بفرصة أكبر للعمل في هذا القطاع.

وقالت حصة الغرير، المدير التنفيذي لشركة جيبسمنا، إن المصنع وبعد 10 سنوات منذ تأسيسه أدرك حاجة العاملين في القطاع الإنشائي إلى أكاديمية تستهدف تدريب وتثقيف الشركاء الاستراتيجيين في الإمارات ودول الشرق الأوسط لاكتساب المهارات اللازمة للعمل بهذا النوع من الأنظمة المتطورة بأمان ودقه، تماشياً مع رؤية أن تكون جيبسمنا عنصراً فعالاً ومساعداً في القطاع الإنشائي على صعيديه الحكومي والخاص، وتوفير حلول تتناسب مع متطلبات العصر.

من جانبه قال عمار العاني، المدير العام لشركة جيبسمنا، إن إنشاء أكاديمية جيبسمنا لتطوير الأنظمة الجبسية يتماشى مع رؤية شركة جيبسمنا في أن تكون المورد المفضل للمنتجات والحلول المبتكرة في مجال الحوائط الجبسية، لافتاً إلى أن إقامة الأكاديمية جاء بفضل الدعم الكبير والمتابعة الحثيثة من قبل رئيس المجموعة جمال الغرير.