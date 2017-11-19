«أوراسكوم للتنمية» تتطلع لسداد مليار جنيه من الديون في 2018

القاهرة (رويترز)

اكد خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر إن شركته إذا نجحت في سداد ما بين 700 مليون جنيه إلى مليار جنيه من ديونها في 2018 سيتحسن وضعها المالي كثيرا، جاءت تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة، بعد الإعلان عن تحول الشركة للربحية في الربع الثالث من هذا العام بتحقيق صافي ربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية 76.3 مليون جنيه «4.3 مليون دولار» مقابل خسارة 44.3 مليون جنيه قبل عام.

وبلغت القروض والتسهيلات البنكية للشركة 4.544 مليار جنيه بنهاية سبتمبر أيلول الماضي، ونجحت الشركة في تحقيق صافي ربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية 193.7 مليون جنيه في أول تسعة أشهر من هذا العام مقابل خسارة 150.3 مليون قبل عام، وأضاف بشارة في مؤتمر صحفي عقد في القاهرة أن شركته أصبحت «تسير على الطريق الصحيح».

وعزا بشارة تحول شركته لتحقيق أرباح صافية إلى تحسن نسب الإشغال السياحية في مصر بجانب عدد من الفعاليات الفنية والرياضية والاقتصادية التي أقيمت في مدينة الجونة بالغردقة خلال الفترة الأخيرة، وقفزت إيرادات البلاد من قطاع السياحة 211.8% إلى نحو 5.3 مليار دولار في أول تسعة أشهر من هذا العام، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 55.3%.

وبلغت نسب الإشغال في فنادق الشركة نحو 77% في أول تسعة أشهر من هذا العام مقابل 56% في الفترة المقابلة من العام الماضي. ويتمثل نشاط أوراسكوم للتنمية مصر التي مقرها القاهرة في الاستثمار بالمجال العقاري والسياحي وإدارة المنتجعات والتمويل العقاري.

وقال بشارة إن شركته ستنتهي في يونيو المقبل من تجديد كامل فنادقها في الجونة والبالغة 17 فندقا، وأضاف أن شركته تعمل على زيادة عدد غرفها السياحية في الجونة خلال العامين المقبلين من نحو 2400 غرفة حاليا. لكنه لم يخض في تفاصيل عن حجم الزيادة المستهدفة للغرف السياحية. ويكافح قطاع السياحة المصري، الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد ومصدرا رئيسيا للعملة الصعبة، للتعافي عقب انتفاضة عام 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح، وقال بشارة إن شركته وقعت مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع سياحي في الساحل الشمالي بنظام الشراكة لكنها لم توقع على العقد النهائي بعد.