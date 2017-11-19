ألمانيا.. إنتاج قياسي من الطاقة النظيفة في 2017

ميونخ (د ب أ)

سجلت ألمانيا رقما قياسيا في إنتاج الطاقة النظيفة هذا العام بفعل العواصف وفترات سطوح الشمس. ووفقا لحسابات مجموعة «إي أون» الألمانية للطاقة، تم إنتاج كهرباء من مصادر طاقة متجددة في ألمانيا منذ مطلع هذا العام حتى منتصف نوفمبر الجاري بصورة غير مسبوقة.

وقال المدير التنفيذي لدى الشركة، روبرت هينتس، أمس في ميونخ: «منذ مطلع يناير الماضي حتى منتصف نوفمبر الجاري أنتجت محطات الطاقة الشمسية والرياح والمياه 131 مليار كيلوواط/ساعة، أي ما يزيد على إنتاجية عام 2016 بأكمله».

وبحسب البيانات، فإن إجمالي الكهرباء المنتجة من مصادر طاقة متجددة في ألمانيا بلغت العام الماضي 129 مليار كيلوواط/ساعة، ونحو 126 مليار كيلوواط/ساعة عام 2015.

وعزت الشركة زيادة إنتاج الطاقة النظيفة في ألمانيا إلى العواصف الشديدة التي هبت على البلاد خلال فصل الخريف.

وذكرت الشركة في بيان: «عاصفة خافيير وعاصفة هيرفارت تسببتا في زيادة إنتاج الكهرباء المولدة من الرياح خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين إلى مستويات قياسية جديدة». وأضافت الشركة أن الشمس سطعت كثيرا على نحو ملحوظ خلال الفترة الماضية في جنوب البلاد، حيث توجد معظم الخلايا الشمسية البالغ عددها حتى الآن نحو 1.6 مليون خلية.