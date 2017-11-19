«إنرشيا» المصرية تستهدف مبيعات 170 مليون دولار من أولى مراحل «جيفيرا»

القاهرة (رويترز)

قال أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لمجموعة إنرشيا القابضة المصرية المتخصصة في التنمية العقارية والسياحية إن مجموعته تستهدف مبيعات بنحو ثلاثة مليارات جنيه (169.6 مليون دولار) من المرحلة الأولى من مشروعها (جيفيرا) بمرسى مطروح غربي مصر.

وأضاف العدوي، في مقابلة مع رويترز في أحد الفنادق المطلة على النيل، أن استثمارات المرحلة الأولى من المشروع المقام على مساحة 5.5 مليون متر مربع «تبلغ أكثر من ملياري جنيه. بدأنا التسويق والبيع للمرحلة الأولى في مايو الماضي. التعاقدات على وحدات المرحلة الأولى بلغت حتى الآن ملياري جنيه ونستهدف إجمالي مبيعات للمرحلة الأولى ثلاثة مليارات جنيه. سنقوم بتسليم المرحلة الأولى بعد ثلاث سنوات ونصف».

ويضم المشروع نحو 14 ألف وحدة سكنية وسياحية بجانب مراكز تجارية وجامعة ومدرسة ومراكز طبية متخصصة ومستشفى وأماكن ترفيهية. وقال العدوي «استلمنا 2.8 مليون متر مربع من أرض المشروع. نسدد كامل قيمة الأرض على عشر سنوات. المشروع يتكون من عشر مراحل ونستهدف الانتهاء منه بالكامل خلال 15 سنة».

وأضاف: «نسبة البناء لن تتعدى 14-16 ٪ من إجمالي مساحة المشروع. إجمالي استثمارات المشروعات ستتجاوز 20 مليار جنيه والمبيعات المتوقعة وفقا للدراسات المبدئية بين 45 و50 مليار جنيه. التمويل حتى الآن ذاتيا من الشركة والحجوزات وقد نحصل على تسهيلات بنكية مستقبلا».

وتأسست إنرشيا عام 2007 على يد مجموعة من شباب المستثمرين ولدى المجموعة محفظة أراض مساحتها 6.5 مليون متر مربع. وأضاف العدوي أن شركته ستعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة محفظتها من أراضي السكن الأول سواء في شرق القاهرة أو غربها.