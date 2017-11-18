منشق عن تنظيم الجهاد: قطر تدعم الإرهاب



تاريخ النشر: السبت 18 نوفمبر 2017 القاهرة (مواقع إخبارية) قال الدكتور صبرة القاسمي، عضو تنظيم الجهاد المنشق، إن ما نشرته المخابرات الأميركية حول مذكرات أسامة بن لادن وشهادته أن قطر تحاول إسقاط الأنظمة العربية، أصابت كبد الحقيقة. وأشار «القاسمي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «خط أحمر» المذاع عبر فضائية «العاصمة» المصرية، إلى أن قطر منذ سنوات وهى تعمل على هدم الأنظمة العربية، لافتاً إلى أن قطر تدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا، ولها سياسة خطيرة، وتطعن الدول العربية من الخلف، لافتاً إلى أن أسامة بن لادن كان يحرك أمير قطر المخلوع خليفة بن حمد بصورة غير مباشرة.