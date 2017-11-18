صحيفة فرنسية: «قطر تحت النار» رغم خديعة «الحد الأدنى لأجور العمال»

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قالت صحيفة «لاتربيون» الفرنسية، إن «خدعة إقرار حد أدنى للأجور» التي أطلقتها السلطات القطرية لم تنطل على منظمات حقوقية دولية. وأضافت في تحقيق تحت عنوان، «قطر تحت النار»، أن المنظمات الحقوقية الدولية اعتبرت القرار «غير منصف».
وتواجه الدوحة انتقادات واسعة من قبل الحقوقيين، بسبب تردي أوضاع نحو مليوني عامل، حتى بعد تحديد الحد الأدنى للأجور الذي وصفه
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ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي لمنظمة «أكويدم» للأبحاث في مجال حقوق الإنسان، مصطفى قدري، قوله إن «قانون العمل الجديد بشأن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته السلطات القطرية 750 ريالاً كحد أدنى للأجور«غير منصف» ومنخفض جداً، مشيراً إلى أن«تكاليف المعيشة في قطر مرتفعة جداً».
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وكان وزير العمل القطري عيسى النعيمي، أعلن الخميس، أن بلاده فرضت حداً أدنى للأجور يبلغ 750 ريالاً شهرياً للعمال الأجانب، ويأتي ذلك في إطار محاولة لتخفيف الضغط المتزايد من قبل العديد من الجهات الدولية حول الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الأجانب في قطر.